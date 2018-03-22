Делегация Университета Пардубице посетила МГТУ ГА в САО 

Московский государственный технический университет гражданской авиации посетила делегация из Университета Пардубице в Чехии. Представители Факультета транспортной инженерии встретились с ректором ведущего университета гражданской авиации России Борисом Елисеевым.
В ходе встречи обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества в образовательной и научной сферах, развития академической мобильности. Запланировано участие чешских коллег в международной научно-практической конференции посвященной актуальным проблемам развития гражданской авиации, которая состоится в МГТУ ГА в мае текущего года. В свою очередь, ученые ведущего авиационного вуза России получили приглашение принять участие в аналогичном форуме в Чехии в сентябре.
«Мы очень гордимся нашими крепкими связями с ведущими восточно-европейскими университетами, как, например, с Университетом Пардубице, а также Чешским техническим университетом (Прага), Техническим университетом в Кошице (Словакия). Надеемся на развитие и укрепление сотрудничества» — отметил ректор МГТУ ГА Борис Елисеев.