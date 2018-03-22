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Ученики школы № 1103 отметили День православной книги
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Ученики школы № 1103 отметили День православной книги 

Ясенево 3 часа назад
Фото: Ясенево
Центральным мероприятием праздника является традиционная встреча Мэра Москвы Сергея Собянина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со школьниками в Храме Христа Спасителя. В этом году в празднике православной книги участвовали учащиеся нашей школы.
Ребятам очень понравилась музыкально-театрализованная постановка «Загляни в свое сердце» в исполнении коллектива воскресной школы женского монастыря в честь Калужской иконы Божией Матери (г. Калуга, режиссер А. С. Поляков), при участии хора «Отрада» Никольского Черноостровского женского монастыря (г. Малоярославец Калужской области). Всем участникам праздника были вручены подарочные наборы, в которые вошли книги о Москве, о Великой Отечественной войне и русские народные сказки.
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