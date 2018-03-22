Ещё
Васильева рассказала, почему учебники не попадают в федеральный перечень
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Васильева рассказала, почему учебники не попадают в федеральный перечень 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Многие учебники, производящиеся за счет федеральных средств, после прохождения новой экспертизы Минобрнауки не попадут в федеральный перечень никогда из-за низкого качества, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в эфире радиостанции «Вести FM».
Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки представить предложения по повышению качества экспертизы учебников для общеобразовательных школ. Ранее Васильева говорила, что новая экспертиза учебников, которую Минобрнауки РФ разрабатывает по поручению президента, будет готова к февралю — началу марта 2018 года.
"Новые правила экспертизы… будут объективны. И самое важное, что министерство оставляет за собой право проверить каждую экспертизу и обратиться к эксперту, чтобы подтвердить качество той экспертизы. На основании этого будет строиться следующий перечень. Многие из тех, кто сейчас на федеральные деньги эти учебники реализуют, не попадут в этот перечень никогда по качеству учебников", — сказала Васильева.
Она также отметила, что тем самым «наступила» на огромное количество заинтересованных лиц. По ее мнению, издатели и «публика, которая занималась вариативностью в хвост и в гриву» в образовании в этой ситуации могла объединиться.
В понедельник объединение учителей литературы «Гильдия словесников» в открытом письме выступило с критикой нового образовательного стандарта по литературе, который разрабатывает Минобрнауки. По мнению учителей-словесников, он лишает школу вариативности построения программ, а также излишне перегружает школьников. В Минобрнауки в свою очередь заявили, что рассматриваемый проект обеспечит единое образовательное пространство, позволяя учащимся беспрепятственно продолжать свое обучение на любом этапе в любой школе России.
РИА Новости: последние новости
Васильева рассказала, сколько будет стоить ремонт старых школьных зданий Почему детдомовцы учатся на поваров и швей, или Как сломать "три стены" В Минобрнауки прокомментировали законопроект об отмене ЕГЭ‍
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»136
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах98
Офицеры МВД подрались на совещании88
С IKEA можно попрощаться5
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»240
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
01:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
00:34
На Поклонной горе запустят цветочные часы
Новости Москвы
00:30
Фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах
Новости Москвы
03:15
Открылись три новые станции метро
Новости Москвы
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение