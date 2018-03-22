Васильева рассказала, почему учебники не попадают в федеральный перечень

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки представить предложения по повышению качества экспертизы учебников для общеобразовательных школ. Ранее Васильева говорила, что новая экспертиза учебников, которую Минобрнауки РФ разрабатывает по поручению президента, будет готова к февралю — началу марта 2018 года.

"Новые правила экспертизы… будут объективны. И самое важное, что министерство оставляет за собой право проверить каждую экспертизу и обратиться к эксперту, чтобы подтвердить качество той экспертизы. На основании этого будет строиться следующий перечень. Многие из тех, кто сейчас на федеральные деньги эти учебники реализуют, не попадут в этот перечень никогда по качеству учебников", — сказала Васильева.

Она также отметила, что тем самым «наступила» на огромное количество заинтересованных лиц. По ее мнению, издатели и «публика, которая занималась вариативностью в хвост и в гриву» в образовании в этой ситуации могла объединиться.