В Ульяновске учреждена губернаторская стипендия имени Исаака Гринберга 

Депутаты Ульяновского Заксобрания утвердили поданный губернатором Сергеем Морозовым законопроект «О стипендиях, предоставляемых талантливым и одаренным обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций».
Законом учреждается стипендия губернатора области имени Исаака Павловича Гринберга в размере 3000 рублей. Ее обладателями могут стать студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры образовательных учреждений региона. Условием получения стипендии должна стать награда Почетным знаком Центрального союза потребительских обществ Российской Федерации «Молодой лидер потребительской кооперации».