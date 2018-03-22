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В Ульяновске учреждена губернаторская стипендия имени Исаака Гринберга
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В Ульяновске учреждена губернаторская стипендия имени Исаака Гринберга 

АиФ — Ульяновск 48 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Депутаты Ульяновского Заксобрания утвердили поданный губернатором Сергеем Морозовым законопроект «О стипендиях, предоставляемых талантливым и одаренным обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций».
Законом учреждается стипендия губернатора области имени Исаака Павловича Гринберга в размере 3000 рублей. Ее обладателями могут стать студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры образовательных учреждений региона. Условием получения стипендии должна стать награда Почетным знаком Центрального союза потребительских обществ Российской Федерации «Молодой лидер потребительской кооперации».
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