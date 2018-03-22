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В Кургане среди школьников ищут наркоманов
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В Кургане среди школьников ищут наркоманов 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В курганских школах запланировано тестирование подростков на употребление наркотиков. Под проверку попадут ученики с 8 по 11 класс. Сначала испытуемые проходят социально — психологическое обследование, где определяется группа риска, а затем ребята пройдут лабораторное обследование. Стоит отметить, что ребенка не могут принудить проходить обследование. Согласие родителей, законных представителей — это обязательное условие. По данным Департамента Образования и науки, в октябре прошлого года проверки на наркотики прошли порядка 34 тысяч школьников. Однако одними школами дело не ограничится. Если ведомство найдет деньги на финансирование исследований, на употребление проверят еще и студентов образовательных учреждений.
Напомним, что родители самостоятельно могут проверить ребенка на употребление наркотиков. Достаточно купить в аптеке экспресс-тест. В случае положительного результата, стоит сразу обратиться к специалисту. Подобные консультации строго конфиденциальны.
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