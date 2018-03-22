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АлтГТУ им. И. И. Ползунова и вузы КНР продлили договоры о сотрудничестве
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АлтГТУ им. И. И. Ползунова и вузы КНР продлили договоры о сотрудничестве 

АиФ — Алтай 2 часа назад
На этой неделе делегация Алтайского государственного технического университета в составе ректора Андрея Маркова, проректора по стратегическому развитию, научной и международной деятельности Евгения Зрюмова и заведующей кафедрой русского языка как иностранного Натальи Барышниковой находится в КНР. Цель поездки — пролонгация договоров о сотрудничестве с Даляньским университетом информатики «NEUSOFT» (г. Далянь) и Яньшанским университетом (г. Циньхуандао).
По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова, у университетов давнее взаимовыгодное сотрудничество.
«АлтГТУ принимает стратегию развития, ключевым направлением которой является развитие международных контактов. При этом одним из главных приоритетов для нас — продление договоров о партнерстве с университетами КНР и договоренности о реализации совместных образовательных программ по новым направлениям, — подчеркивает Андрей Марков. — С Даляньским университетом информатики «NEUSOFT» мы продолжим сотрудничество по академическим обменам студентов и преподавателей, реализации совместных образовательных программ. Кроме того, с ректором Вэнь Тао подписали документы, которые регламентируют организацию языковой практики студентов Даляньского университета по программе «Русский язык и основы переводческой деятельности.
С Яньшанским университетом также пролонгировали договоры об организации академических обменов, проведении совместных научных мероприятий. Важным направлением стала договоренность об организации для студентов языковых школ во время зимних и летних каникул и реализация новых программ обмена студентами 2-4 курсов. В рамках таких эквивалентных обменов учащиеся оплачивают свое обучение в направляющем университете и освобождаются от оплаты обучения в принимающем университете, где имеют право посещать все курсы и программы, организованные для иностранных студентов, а также бесплатно пользоваться учебными помещениями, учебным оборудованием, библиотеками, читальными залами, в части, необходимой для освоения учебной программы».
АиФ — Алтай: последние новости
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