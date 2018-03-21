В столичной школе опровергли данные об обрушении, но в сети уже появились первые фото с места ЧП 

В Москве обрушилась крыша школы. Как сообщает «Пятый канал», есть погибшие. По предварительной информации, также пострадали трое человек. Здание расположено на Трубной улице,31, туда выехали реанимация и три бригады скорой помощи, экстренные и спасательные службы столицы. По словам очевидцев, обрушение произошло при реконструкции школы. Директор школы №2054, расположенной по указанному адресу, опровергла РИА Новости информацию об обрушении. Между тем, портал 360tv.ru уже публикует фотографии с места происшествия. На них видных груды обвалившейся кирпичной кладки.