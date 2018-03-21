«Они будут носить мусор из дома». В екатеринбургской школе появились контейнеры для раздельного сбора отходов

«Проект был запущен в 2016 году, но скажу честно, что до Урала он только дошел. В этом году мы планируем активно внедрять программу на территории УрФО. Проект уже активно работает и в Москве и в Центральной России . Что касается Урала, это — первая школа», — рассказала корреспонденту «ФедералПресс» руководитель отдела внешних связей и коммуникаций компании «Coca-Cola HBC Russia» в Уральском регионе Татьяна Сидельникова.

Экологический проект компании подразумевает методическое сопровождение участников по теме экологии и множество других более практических программ. Установка в образовательном учреждении контейнеров для раздельного сбора мусора — одна из них. На каждом этаже школы № 107 поставят специальные мини-контейнеры.

Большие емкости для отходов уже появились на пришкольном дворе.

Педагоги школы подчеркивают, что проект носит воспитательный и просветительский характер. Смысл раздельного сбора мусора заключается в том, что у разных отходов разные сроки разложения. Например, у полиэтиленовых пакетов — более десяти лет, у предметов из аллюминия — более 400 лет, бумага — от одного месяца до двух лет, стеклу, чтобы разложится, требуется тысячелетие.

Сразу после установки контейнеров внутри школы вокруг урн собрались школьники. Ребята с интересом разглядывали новый предмет и начали искать в портфелях, какой бы мусор можно было туда выкинуть. «Я думаю, что начальная школа будет из дома носить мусор в пакетах и складывать в эти специальные урны. Потому что они прониклись. Десятый класс тоже сегодня спрашивал у меня, можно ли они будут приносить мусор из дома. Так как у некоторых во дворах мусорные площадки не оборудованы отдельными контейнерами для разных видов мусора», — рассказала корреспонденту «ФедералПресс» учитель химии и куратор экологических проектов Ирина Матвеева

В проекте «Разделяй с нами» приняли участие несколько классов школы № 107. Уже завтра активисты экологического движения планируют начать просветительскую работу с другими учениками. А позже и с жителями микрорайона Орджоникидзевский. Школьники хотят выйти на улицы с флешмобами, привлекающими внимание к теме экологии и важности раздельного сбора мусора. Фото: Екатерина Кириченко.