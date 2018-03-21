Эксперты ВШЭ и МГПУ заявили, что образовательные стандарты устарели

Анализ федеральных образовательных стандартов был подготовлен под руководством профессора ВШЭ Елены Чернобай и замдиректора Института системных проектов МГПУ Кирилла Баранникова к заседанию Совета по стандартам Минобрнауки России. Аналитическая справка совместной рабочей группы попала в среду в распоряжение РИА Новости.

В понедельник объединение учителей литературы «Гильдия словесников» в открытом письме выступило с критикой нового образовательного стандарта по литературе, который разрабатывает Минобрнауки. По мнению учителей-словесников, он лишает школу вариативности построения программ, а также излишне перегружает школьников. В Минобрнауки заявили, что проект обеспечит единое образовательное пространство, позволяя учащимся беспрепятственно продолжать обучение на любом этапе в любой школе России . Совет Минобрнауки РФ по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) на заседании в среду рекомендовал доработать проект единого образовательного стандарта для начальной и средней школы, предложения будут приниматься до 28 марта.

Ранее ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов раскритиковал новые школьные образовательные стандарты по литературе, письмо оказалось в распоряжении РБК. По мнению ректора, образовательный стандарт уже устарел с точки зрения современной науки и нуждается в доработке.

"Представленные к рассмотрению стандарты не основываются ни на результатах мониторинговых исследований, ни на анализе современных достижений науки и технологий, ни на анализе запросов учащихся и общества в целом", — говорится в аналитических материалах.

"В предложенной версии стандартов снижено внимание к формированию таких метапредметных навыков (навыков XXI века) как коммуникация, сотрудничество, самоорганизация, проектирование. Из действующего стандарта убрана задача оценки метапредметных навыков. Таким образом, предложенные изменения существенно расходятся с международными тенденциями обновления содержания образования", — говорится в документе.

Авторы аналитической справки считают, что основным предметом проверки школ станет то, насколько учителя натаскали детей на знание фактов и владение шаблонными суждениями. Так, среди образовательных результатов по предмету «Обществознание» встречаются формулировки: «раскрывать смысл понятий: индивид, индивидуальность, личность; потребности и способности человека…», которые, по мнению авторов анализа образовательных стандартов, по сути формулируют цель в заучивании определений, а не в их осмыслении или использовании.

"Предложенная версия стандартов жёстко фиксирует тысячи элементов культуры (так называемых «дидактических единиц») и предлагает по ним безальтернативные готовые выводы и суждения, которые должны быть «привиты» учащимся. Вместо создания условий для самостоятельного осмысления и формулировки своей позиции обучающимся предлагаются предзаданные оценки. Это особенно остро ощущается на предметах гуманитарного и эстетического цикла, где многообразие трактовок и оценок является современной общепризнанной нормой", — отмечается в материалах.

Технологии вчерашнего дня Особое внимание авторы аналитической записки обратили на содержательное отставание стандарта от требований современной цивилизации и цифровой экономики. Школьники будут затрагивать такие темы, как облачные технологии, на уроках информатики лишь поверхностно в конце девятого класса, а тема блокчейна не рассматривается вообще.

"Стандарты регулируют освоение технологий вчерашнего дня, лишь некоторые из новых технологий рассматриваются в качестве тем для ознакомления. Так, например, по предмету «Информатика» такие технологии, как облачные вычисления, интернет вещей бегло изучаются только в самом конце девятого класса, а такие новейшие технологии и явления, как блокчейн, большие данные, виртуальная и дополненная реальность вообще остаются вне текста стандарта", — подчеркнули авторы.

По их мнению, результатом обновления образовательных стандартов становится не учет современных технологий, достижений науки, запроса общества и учащихся, а напротив, консервация и возвращение традиционных подходов в регулировании содержания образования как совокупности учебных материалов.

Жесткая регламентация и неясные формулировки

Авторы анализа отмечают, что ключевым изменением в образовательных стандартах является жёсткая регламентация учебного материала.

"Таким образом, фокус внимания переносится с результата на процесс, с того, что дети должны освоить, на то, что учителя должны пройти. Проверяющие органы будут обязаны проверять не только результаты, но и «прохождение» материала, изложенного в стандарте, что приведет к дополнительной бюрократической нагрузке на школы и педагогов", — говорится в материалах.

Так, например, авторы указывают, что в рамках предмета «Литература» на уровне девятилетнего образования обучающиеся и учителя, изучая творчество поэта Ивана Бунина , смогут познакомиться только с одним его прозаическим произведением «Лапти».

Другой пример внутренней противоречивости новой версии стандарта — в предметных результатах по «Литературе» заявлено, что обучающиеся должны выбрать одно произведение писателя Андрея Платонова , а ниже в таблицах в приложении жёстко зафиксировано изучение двух рассказов автора ("Юшка" и «Никита»). Всего же с пятого по девятый класс по «Литературе» требуется изучить более 250 литературных произведений, содержание которых должны будут знать все учащиеся.

В аналитической записке отмечается, что представленные в стандарте образовательные результаты часто имеют неясные формулировки, что затруднит и работу учителя, и аттестацию школьников. В качестве примера авторы указывают на требования к предметным результатам по «Русскому языку», среди них встречаются такие: «осознание богатства, выразительности русского языка», объективное измерение которого затруднительно и формирует условия для давления на школу и учителя со стороны надзорных органов.