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Ученики школы №1231 приняли участие в конкурсе «Немецкие мотивы»
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Ученики школы №1231 приняли участие в конкурсе «Немецкие мотивы» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 36 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Они заняли первое место в номинации «Сценическая композиция на немецком языке».
— Наши ребята представили постановку по мотивам произведения «Малыш Йонас» Кристины Мессингер. Дети сами подготовили костюмы и декорации, написали сценарий. В этом им помогли учителя Елена Чистякова и Елена Лисина. В итоге мы заняли первое место и теперь готовимся к городскому этапу конкурса, — рассказала педагог немецкого языка школы №1231 Екатерина Яковлева.
Она добавила, что конкурс «Немецкие мотивы» проходит в Москве уже более 20 лет. В рамках мероприятия показывают театральные постановки полностью на немецком языке.
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