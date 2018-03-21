Московские педагоги и студенты вошли в число победителей конкурса имени Выготского

России завершился Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л. С. Выготского. Шесть педагогов и девять студентов из Москвы стали победителями конкурса. Об этом корреспонденту «ВМ» сообщили в пресс-службе Фонда развития Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета — партнера конкурса в Центральном федеральном округе.

В конкурсе приняли участие педагоги дошкольного образования и студенты выпускных курсов магистратуры, бакалавриата, а также выпускники средних профессиональных учебных заведений, имеющие опыт работы с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

— На конкурс можно представить свою инновационную разработку, либо методику, которую успешно апробируешь в своей организации, либо выступить автором методики внедрения, можно предоставить на суд экспертов свой проект, эксперимент, — рассказала победитель конкурса, практикующий учитель-логопед высшей категории с 23-летним стажем работы в учреждениях дошкольного образования, учитель-логопед ГБОУ Школа № 1593 СП № 1 (детский сад) города Москвы Елена Эсаулова. — Оценивают работы знаменитые педагоги и психологи — профессионалы своего дела. У всех на слуху имена этих профессоров: А. Г. Асмолов, Н. Е. Веракса, Е. Г. Юдина. — подчеркнула она. — У меня самые светлые и яркие впечатления о конкурсе, так как это честная борьба, в которой любой активный педагог действительно может стать победителем!

Магистрантка Института педагогики и психологии образования Наталья Демская, победившая в номинации для студентов, учебу совмещает с работой воспитателем в школе №1393 РОСТ. Она поблагодарила организаторов конкурса за предоставленную возможность показать свои теоретические знания в Дошкольной Педагогике и пути их применения в педагогической практике.

— Спасибо представителям Экспертного Совета конкурса за высокую оценку моих результатов, мне очень приятно оказаться в звании победителя конкурса. Это вдохновляет и стимулирует стремление к новым результатам и достижениям, побуждает к поиску новых подходов и действенных методик обучения и воспитания детей, — отметила Наталья Демская. — Участвуя в этом конкурсе, я получила дополнительный опыт работы, открывающий новые возможности и перспективы для дальнейшего профессионального роста.

Педагоги-победители конкурса получат по 50 тысяч рублей, студенты — по 20 тысяч рублей. Некоторые из них будут приглашены в «Летнюю школу», где пройдут встречи с известными экспертами в области дошкольного образования.

Конкурс имени Л. С. Выготского, организованный «Рыбаков Фондом», проходит в этом году второй раз, но остается первой в России инициативой, которая объединяет педагогов всех форм дошкольного образования от государственных детских садов до альтернативных, а также поддерживает студентов профильных вузов и сузов.

В номинации для педагогов победителями стали:

— Директор Института организационной арт-терапии и тренинга им. Я. Л. Морено (г. Москва) Роман Золотовицкий;

— Педагог детей дошкольного возраста ГБУ «Аист» (г. Москва) Лиля Дит Белбассал;

— Педагог ГБОУ Школа № 1367 (г. Москва) Мая Гасанова;

— Воспитатель ФГБДОУ ЦРР Детский сад №1 (г. Москва) Мария Новокрещенова;

— Учитель-логопед ГБОУ Школа № 1593 СП № 1 (детский сад) города Москвы Елена Эсаулова.

В номинации для студентов победителями стали:

— Студентка Института среднего профессионального образования им. К. Д. Ушинского ГАОУ ВО МГПУ Ксения Алексеева

— Магистрантка Института педагогики и психологии образования — МГПУ Наталья Демская;

— Студентка Московского Педагогического Государственного университета Елизавета Жилина;

— Студентка Московского городского педагогического института (институт среднего профессионального образования им. К. Д. Ушинского, учебный корпус колледж «Медведково») Мария Зимонина;

— Магистрантка 2 курса Института педагогики и психологии образования — МГПУ Юлия Лобанова;

— Студентка Московского городского педагогического университета Наталья Митюшова;

— Студентка Московского городского педагогического института (институт среднего профессионального образования им. К. Д. Ушинского, учебный корпус колледж «Черемушки») Елена Поклад;

— Аспирант Московского городского педагогического университета Екатерина Пономарева

— Студентка Института педагогики и психологии образования — МГПУ Наталья Шашкова.