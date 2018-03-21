В школе №2129 продолжается набор в прокадетские и кадетские классы

В ГБОУ Школа № 2129 продолжается набор в 5–6 прокадетские и 7–10 кадетские классы на 2018–2019 учебный год.

Набор в 5–6 прокадетские классы носит заявительный характер: на основании заявления законных представителей обучающегося ребенок переводится для продолжения обучения с 1 сентября 2018 года в 5 «К» или 6 «К» класс ГБОУ Школа № 2129.

Цель обучения в 5–6 прокадетских классах — подготовка обучающихся к осознанному поступлению в дальнейшем в 7 кадетский класс. Учащиеся занимаются по дополнительной общеобразовательной программе в кружке «Я готовлюсь стать кадетом», для них организуется музейно-образовательная деятельность по изучению истории воинской славы России , внеурочная деятельность по основам безопасности жизнедеятельности, изучению вклада в защиту Отечества выдающихся полководцев и военачальников.

Подробнее с целями и задачами кадетского образования, условиями поступления и результатами обучения в кадетских классах ГБОУ Школа № 2129 можно ознакомиться в разделе «Кадетский класс». Получить консультацию по вопросам кадетского образования можно у координатора кадетских классов Александра Николаевича Иванченко (тел. 8-915-055-39-66).

(ск)