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В школе №2129 продолжается набор в прокадетские и кадетские классы
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В школе №2129 продолжается набор в прокадетские и кадетские классы 

Управа Южнопортового района 3 часа назад
Фото: Управа Южнопортового района
В ГБОУ Школа № 2129 продолжается набор в 5–6 прокадетские и 7–10 кадетские классы на 2018–2019 учебный год.
Набор в 5–6 прокадетские классы носит заявительный характер: на основании заявления законных представителей обучающегося ребенок переводится для продолжения обучения с 1 сентября 2018 года в 5 «К» или 6 «К» класс ГБОУ Школа № 2129.
Цель обучения в 5–6 прокадетских классах — подготовка обучающихся к осознанному поступлению в дальнейшем в 7 кадетский класс. Учащиеся занимаются по дополнительной общеобразовательной программе в кружке «Я готовлюсь стать кадетом», для них организуется музейно-образовательная деятельность по изучению истории воинской славы России, внеурочная деятельность по основам безопасности жизнедеятельности, изучению вклада в защиту Отечества выдающихся полководцев и военачальников.
Подробнее с целями и задачами кадетского образования, условиями поступления и результатами обучения в кадетских классах ГБОУ Школа № 2129 можно ознакомиться в разделе «Кадетский класс». Получить консультацию по вопросам кадетского образования можно у координатора кадетских классов Александра Николаевича Иванченко (тел. 8-915-055-39-66).
(ск)
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