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Васильева ответила на критику «Гильдии словесников»
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Васильева ответила на критику «Гильдии словесников» 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева ответила на критику учителей-предметников относительно новых образовательных стандартов по литературе, разработкой которых занимается ведомство. По ее словам, рассматриваемый проект обеспечит единое образовательное пространство и позволит детям беспрепятственно продолжать свое обучение на любом этапе в любой школе России, передает РИА Новости.
"Система не давала подхода доступного образования для каждого ребенка, для каждого гражданина Российской Федерации", — пояснила Ольга Васильева, добавив, что члены «Гильдии словесников» требует вариативности программы «визгом и криком».
"Они хотят, наверное, чтобы выбор произведений в десятом классе был безграничен", — добавила она.
Ранее объединение учителей литературы «Гильдия словесников» выпустило открытое письмо, в котором раскритиковало новый образовательный стандарт по литературе. По мнению учителей-словесников, нововведения лишат школы возможности вариативно строить образовательные программы.
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