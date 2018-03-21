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Аккредитацию ЮУрГУ поставили под вопрос
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Аккредитацию ЮУрГУ поставили под вопрос 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Специалисты Рособранауки.
В ведущем вузе Южного Урала обнаружили несоответствие учебных программ госстандартам (ФГОС). Проверку ЮУрГУ провели в рамках государственной аккредитации. Результаты опубликованы на сайте федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, передает "Уралинформбюро".
Несоответствующими ФГОС признали пять программ подготовки студентов из 198. У специалистов возникли вопросы к содержанию курсов бакалавриата по «Инноватике», «Управлению качеством» и «Управлению в технических системах». Несоответствие также нашли в аспирантуре и магистратуре по «Юриспруденции».
Нарекания у проверяющих вызвали и филиалы ЮУрГУ. Так, в Златоусте «забраковали» программу бакалавриата по «Экономике». В Миассе — бакалавриата по «Экономике», «Менеджменту» и «Юриспруденции». В Нижневартовском филиале — курсов по «Бизнес-информатике» и «Юриспруденции».
Найденные нарушения могут привести к отзыву аккредитации. При таком стечении обстоятельств вуз не сможет выдавать дипломы гособразца. Или же, в лучшем случае, образовательному учреждению вместе с подразделениями дадут время для «работы над ошибками». Окончательное решение в ближайшее время примет Рособрнауки.
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