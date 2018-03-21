Аккредитацию ЮУрГУ поставили под вопрос

Специалисты Рособранауки.

Несоответствующими ФГОС признали пять программ подготовки студентов из 198. У специалистов возникли вопросы к содержанию курсов бакалавриата по «Инноватике», «Управлению качеством» и «Управлению в технических системах». Несоответствие также нашли в аспирантуре и магистратуре по «Юриспруденции».

Нарекания у проверяющих вызвали и филиалы ЮУрГУ. Так, в Златоусте «забраковали» программу бакалавриата по «Экономике». В Миассе — бакалавриата по «Экономике», «Менеджменту» и «Юриспруденции». В Нижневартовском филиале — курсов по «Бизнес-информатике» и «Юриспруденции».

Найденные нарушения могут привести к отзыву аккредитации. При таком стечении обстоятельств вуз не сможет выдавать дипломы гособразца. Или же, в лучшем случае, образовательному учреждению вместе с подразделениями дадут время для «работы над ошибками». Окончательное решение в ближайшее время примет Рособрнауки.