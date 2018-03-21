Школа с будущим: завхоз ответит за отметки

Екатеринбургская новелла.

Единственным уральцем, прошедшим в очный этап конкурса «Педагогический дебют-2018» в номинации «Молодые управленцы» стал Сергей Александрович Ярославцев, директор екатеринбургской гимназии №94. Тридцатилетний инженер с квалификацией менеджера возглавляет учебное заведение уже два года. До этого он 8 лет занимался административно-хозяйственной частью гимназии и успел «потренироваться» в управлении на другом учебном заведении.

В чем директор не согласен с министром образования, а также о главной беде современной школы и реальной зарплате свердловских учителей он рассказал в интервью "Уралинформбюро"

— Сергей Александрович, если в двух словах — каким должен быть эффективный руководитель современной школы?

— Он должен быть разносторонним: стратег, педагог, экономист, управленец. Со всех сторон комплексно подходить к работе. Важны не столько знания, сколько умения. Причем, даже не практический опыт — законы ведь меняются очень быстро, а навык быстро что-то узнать и применить новое на практике.

— У большинства россиян мужчина-педагог ассоциируется в лучшем случае с трудовиком, физруком, преподавателем ОБЖ. Вы сейчас проходите переподготовку и планируете преподавать школьникам информатику. Как считаете, кто должен учить детей: мужчина или женщина?

— Мне кажется, что не стоит разделять профессию по гендерному признаку. Бывают хорошие учителя и мужчины, и женщины. Главное, чтобы педагог был в первую очередь мотиватором для детей. Это самая большая проблема в образовании — пробудить у ребенка интерес к занятиям. Не просто чтобы учитель пришел и рассказывал монотонно, как лектор в институте.

— Учитель — ремесло или призвание?

— Скорее призвание. Нужно, в первую очередь, любить детей.

— А если молодой педагог, например, очень их любит, но не может донести информацию?

— Тут уже нужно нарабатывать практику. Ходить на уроки к опытным коллегам: наблюдать за теми, кто умеет «держать класс», у учеников которых есть результат. Советоваться с учителями, приглашать их на свои занятия. Это длительная работа, которая рано или поздно принесет результат. Очень малое количество педагогов приходит после института и сразу становится «звездами».

— Какая «деталь» в механизме системы образования работает не совсем идеально?

— Классно-урочная система. Мы хотим, с одной стороны, добиться каких-то индивидуальных подходов к каждому ребенку, а с другой — в каждом классе по 30 учеников. Победить это можно только при большом желании педагога совершенствоваться, применять новые технологии. При этом не все учителя готовы меняться, а молодых специалистов в институте не учат этому. Они не умеют «подходить» к детям.

— Педагоги действительно тратят много времени на заполнение огромного количества бумажек?

— Этим, по большей части, занимается администрация — завучи, секретарь, директор.

Например, у нас учителя работают только с электронным журналом. Раз в семестр (в 94-й гимназии семестровая оценочная система, — прим.ред.) мы просим проанализировать, как изменились результаты учеников. Если снизились или повысились — просим объяснить, почему. Это важно, чтобы другие педагоги могли воспользоваться чужим опытом.

— Нужно ли разделять учительское внимание: с теми, кто изначально настроен на работу, заниматься, а на «хулиганов» не обращать внимание?

— Я считаю, что делить детей не стоит. Ребята, которые не учатся — просто не замотивированы. А это означает, что плохо сработал учитель. Он должен найти ту форму работы, которая будет подходить конкретному ребенку. Ученик может помогать педагогу, проверять работы, придумывать задания… Возможны разные варианты. Я ведь еще не учитель (смеется).

— В начале марта министр образования Ольга Васильева предложила сократить количество школьных олимпиад из-за того, что их призеры часто не показывают достойных результатов на ЕГЭ. Вы согласны с этой инициативой?

— Я против. Олимпиадные задания немного отличаются от того формата, который преподается в школе. Дети, занимающие призовые места, — неординарные, нестандартные. Такой ребенок может решать очень сложные задачи, но сделать элементарные ошибки в том же ЕГЭ — поставить галочку не в том месте, например.

— Недавно социологи опубликовали исследование, из которого следует, что около 60% учителей недовольны своей зарплатой. Сколько получает среднестатистический школьный учитель?

— Все зависит от нагрузки. В среднем по нашему учреждению — в районе 35 тысяч рублей «чистыми».

Норматив, утвержденный областным законом, един для всех: в нем четко прописано, на какое количество детей какая сумма выделятся. Далее уже внутри школы каждый директор распределяет сам. Он может, например, принять 30 педагогов с зарплатой на каждого в 30 тысяч рублей, или же трудоустроить 20 человек, выплачивая им большие суммы.

— Как вы думаете, в чем основная задача современной школы?

— Думаю, что воспитать личность. Человека, который будет обладать определенными ценностями и, как минимум, элементарными знаниями. Он может не стать ученым или известным человеком, но просто будет гражданином с моральными принципами.

Беседовала Яна БРЫЗГАЛОВА