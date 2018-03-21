Ректор ВШЭ подверг критике новые образовательные стандарты 

Новые образовательные стандарты, которые предлагает министерство образования и науки РФ, устарели с точки зрения современной науки, приводит РБК заявление ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, входящего в совет Минобрнауки по ФГОС. К критике проекта также присоединились порядка 500 учителей литературы, методистов и преподавателей вузов. Критика ректора относится к проектам федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) для начальной и основной школ. Проекты можно считать устаревшими с точки зрения современной экономической науки, а предложенный стандарт по изучению истории написан небрежно, уточнил Кузьминов в письме министру образования и науки Ольге Васильевой. По мнению Ярослава Кузьминова, проект ФГОС нуждается в доработке, в документе отсутствуют специальные требования к изучению предметов на углубленном уровне. Министерство желает отказаться от проверки метапредметных знаний учащихся школ после девятого класса на период государственной итоговой аттестации (ГИА). К таковым, например, можно отнести критическое, творческое и аналитическое мышление. В главе стандартов по оценке результатов обучения, словосочетание «планируемые результаты» заменено на «предметные результаты». «Следует ли из этого, что метапредметные образовательные результаты исключены из перечня подлежащих оценке?», — задаёт вопрос ректор ВШЭ. Ряд понятий, выбранных для описания индивидуальных результатов школьников по итогам обучения в основной школе, не упоминаются в серьёзных научных трудах, кроме того, не имеют теоретического и экспериментального обоснования. По замечанию Кузьминова, в этот ряд можно отнести «социально значимые понятия», «субъективное и историческое время», «чувство личности» и «внутреннюю позицию личности». Можно также говорить о «небрежности» проекта ФГОС по истории. Помимо общего устаревания используемой терминологии, без инициалов, а соответственно некорректно, указываются некоторые персоналии. Пресс-служба Минобрнауки сообщила, что замечания Ярослава Кузьминова уже изучены и ответ на них будет дан в ближайшее время. По мнению ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимира Мау, метапредметные результаты присутствуют в проекте ФГОС и даны гораздо понятнее, чем в действующей редакции. Но инструменты по оценке таких результатов остаются не разработанными. Необходимо сохранить, устаревшие по мнению Кузьминова, понятия «производительного и непроизводительного труда», убеждён Мау. Но проекту ФГОС не хватает других важных понятий, таких как ВВП, инвестиции, спрос и предложение, занятость и безработица, акции и облигации и т.д. Гильдия словесников, состоящая из специалистов по филологии, выступила стребованием отказаться от предложенного проектом ФГОС жёсткого распределения художественных произведений по годам обучения и невариативного списка литературы. «Ведомство своими действиями перечеркивает логику развития всей системы школьного образования за последние десятилетия, попирая основы закона об образовании и те академические свободы, которые определены школам», — сказано в заявлении гильдии. Директор Федерального института развития образования Александр Асмолов говорит о новом проекте ФГОС как о «стандартах юрского периода». «Если их примут, ученики будут завалены опытом прошлого и набором готовых рецептов», — приводит РБК слова Асмолова. В самом Минобрнауки считают, что предложенные стандарты позволят «обеспечить не номинальное, а реальное единое образовательное пространство». Излишняя вариативность образовательных программ, которую отстаивают учителя литературы, сказывается на увеличении нагрузки для ребёнка. В том числе, при переходе из одной школы в другую.