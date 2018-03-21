Участница нападения на школу в Шадринске трижды выстрелила в спину ученику

Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» ученик шадринской школы №15, в нападении участвовали три девочки. У одной из них был пистолет, две другие были вооружены ножами.

«Они составили план, чтобы вывести учителя из класса. Потом закрыли кабинет, начали угрожать ученикам и открыли стрельбу. Попали одному мальчику три или четыре выстрела в спину. Одного мальчика увезли в больницу, ему попали в висок. Увезли, кажется, на операцию. У остальных синяки, ушибы».

Сейчас, по информации школьника, девочек допрашивает полиция.

Комментария от директора школы радиостанции «Говорит Москва» получить не удалось.