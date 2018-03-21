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Участница нападения на школу в Шадринске трижды выстрелила в спину ученику
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Участница нападения на школу в Шадринске трижды выстрелила в спину ученику 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Говорит Москва
Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» ученик шадринской школы №15, в нападении участвовали три девочки. У одной из них был пистолет, две другие были вооружены ножами.
«Они составили план, чтобы вывести учителя из класса. Потом закрыли кабинет, начали угрожать ученикам и открыли стрельбу. Попали одному мальчику три или четыре выстрела в спину. Одного мальчика увезли в больницу, ему попали в висок. Увезли, кажется, на операцию. У остальных синяки, ушибы».
Сейчас, по информации школьника, девочек допрашивает полиция.
Комментария от директора школы радиостанции «Говорит Москва» получить не удалось.
В настоящее время в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. К проверке подключились и сотрудники следственного управления СКР по Курганской области, уточнили в пресс-службе ведомства.
Напомним, это не первый случай вооруженного нападения школьников на других учеников в России. В январе в Перми двое подростков с ножами напали на учеников четвертого класса, позже в Улан-Удэ девятиклассник с «коктейлем Молотова» и топором напал на семиклассников и учительницу.
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