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В Оренбурге не планируют закрывать школы на карантин
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В Оренбурге не планируют закрывать школы на карантин 

АиФ-Оренбург 50 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Начальник отдела по охране здоровья граждан управления по социальной политике администрации Оренбурга Татьяна Даньшина объяснила, почему в областном центре на карантин закрыли только учреждения дополнительного образования.
«С 24 марта в школах начинаются весенние каникулы, — сказала Татьяна Борисовна. — Поэтому сейчас нет необходимости закрывать учебные учреждения на карантин. Те дети, которые болеют, в школу уже не ходят. Каникулы продляться 7-10 дней в зависимости от классов, это поможет разделить детей и уберечь их от заражения гриппозными вирусами».
При этом, в городе на карантин закрыты учреждения дополнительного образования как раз из-за того, что в школах начинаются каникулы.
«Так как не будет уроков, и в школу дети ходить не будут, они начнут кучковаться в кружках и секциях, — пояснила Даньшина. — Именно поэтому эти учреждения закрываем, чтобы инфекция не распространялась среди детей дальше».
Кроме того, в школах и детских садах Оренбурга вводился частичный карантин в группах и классах, в которых заболевало 20% детей. Каждый день в учреждениях проводят мониторинг посещаемости, если количество заболевших растёт, принимается решение о закрытии группы или класса на карантин.
Занятия в учреждениях допобразования возобновятся после особого распоряжения.
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