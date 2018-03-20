Вице-премьер Ольга Голодец посетила самую крупную школу в Самаре

Масштаб, оснащенность, красота. Вице-премьер страны Ольга Голодец оценила возможности самой большой школы в России . Кроме того, заместитель председателя Правительства осмотрела социальные и культурные объекты региона.

Образовательный центр в Южном городе — самая большая школа в России. Встречают вице-премьера журналисты местного пресс-центра. Несмотря на возраст, они уже точно знают, как работает медиа. В школе есть свое телевидение, радио и интернет-журнал. О том, чем этот образовательный центр отличается от подобных, рассказывает его директор Владимир Кильдюшкин. «Учитель года — 2013» сегодня выступает в роли гида.

Первых учеников центр принял только в прошлом году, но им уже есть чем гордиться. Успехов добиться помогают стены родной школы — здесь 5 спортивных залов и свой стадион, два класса робототехники, четыре кабинета информатики, в каждом кабинете — интерактивные панели, даже своя студия звукозаписи и агропарк. Дети задолго до выпускного могут понять для себя, кем они хотят стать в будущем. «Каждый ребенок может попробовать себя в медицине, даже если учится в 5 классе. И понять, важно и нужно ли ему это — попробовать себя в каком-то труде, творчестве, то есть любое направление, которое есть, которое важно, которое поможет ребенку в будущем определиться с его профессией, с его достижениями. Всему можно научиться здесь, в одном здании, не выходя», — рассказала старший методист образовательного центра «Южный город» Наталья Родина

Что уже умеют даже первоклассники этой школы, высоким гостям демонстрируют наглядно — ученики вручают им сувениры, сделанные своими руками.

Масштабы, оснащенность и эргономичность дизайна, красота. Все это поражает вице-премьера. Она предлагает такие образовательные центры строить по всей стране.

А это уже — театр оперы и балета. По словам вице-премьера, это большое везение, что здесь работает известный балетмейстер Юрий Бурлака . Впрочем, к громким именам театру не привыкать. В каждом сезоне — премьеры, которые замечают не только в области. К примеру, в прошлом году коллектив театра был номинирован на «Золотую маску».

отделении пенсионного фонда Ольга Голодец обсуждает с посетителями качество услуг и новые меры соцподдержки. Не обходится без подарков. Молодая семья пришла оформлять материнский капитал и ежемесячные субсидии на ребенка. Супруги хотят купить квартиру в ипотеку. А пока живут с родителями. «Все сделали очень быстро, буквально недавно подали документы, и вот все готово. Очень быстро, очень довольны», — поделилась Анастасия Чупахина.

Итоги увиденного и перспективы развития социальной сферы губернии Ольга Голодец обсуждает с главой региона и министрами регионального правительства. Речь идет не столько об успехах, сколько о том, где следует усилить работу. «Мы обсуждали перспективы развития образования, здравоохранения, соцзащиты. Мы сегодня смотрели в отделении пенсионного фонда, как оформляются выплаты на первого, второго и третьего ребенка, средства материнского капитала. Говорили, где нам нужно еще отработать, чтобы жители региона комфортно чувствовали себя в социальной сфере. Я сегодня посетила, наверное, самое лучшее учебное заведение, самую лучшую школу, которую я видела», — подчеркнула Ольга Голодец.

"Хочу поблагодарить за внимание, которое вы проявили к нашей системе здравоохранения. Крайне важны решения и по Тольятти , и по Сызрани . Крайне важна поддержка по школьным автобусам. И, конечно, долгожданному объекту для Самары — госцирку, который получит вашу поддержку. Надеемся, что в этом году мы завершим процедуру и в следующем году начнем реконструкцию", — пояснил Дмитрий Азаров