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Юный музыкант Рязанского района стал лауреатом фестиваля «Мечтатели»
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Юный музыкант Рязанского района стал лауреатом фестиваля «Мечтатели» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 59 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Воспитанник детской музыкальной школы имени Г. Г. Нейгауза из Рязанского района стал лауреатом фестиваля юных исполнителей на блокфлейте «Мечтатели».
— Илья Цыбульский обучается в отделении духовых инструментов, — сообщила заведующая учебной и методической работой ДМШ имени Г. Г. Нейгауза Ия Дубограева. — Поздравляем ученика и его преподавателей!
Участниками фестиваля стали юные музыканты в возрасте до 10 лет.
Между тем преподаватели и воспитанники ДМШ имени Г. Г. Нейгауза регулярно участвуют в конкурсах и концертных программах не только городского и всероссийского, но и международного уровня. Кроме того, школа поддерживает творческие контакты с Московской филармонией.
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