Юный музыкант Рязанского района стал лауреатом фестиваля «Мечтатели»

Воспитанник детской музыкальной школы имени Г. Г. Нейгауза из Рязанского района стал лауреатом фестиваля юных исполнителей на блокфлейте «Мечтатели».

— Илья Цыбульский обучается в отделении духовых инструментов, — сообщила заведующая учебной и методической работой ДМШ имени Г. Г. Нейгауза Ия Дубограева . — Поздравляем ученика и его преподавателей!

Участниками фестиваля стали юные музыканты в возрасте до 10 лет.

Между тем преподаватели и воспитанники ДМШ имени Г. Г. Нейгауза регулярно участвуют в конкурсах и концертных программах не только городского и всероссийского, но и международного уровня. Кроме того, школа поддерживает творческие контакты с Московской филармонией.