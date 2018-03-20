Перспективы профессии ветеринарного врача обсудили со студентами Московской ветеринарной академии

Цель проекта — рассказать о профессии ветеринарного врача, её возможностях, гуманизме, привлечь внимание к проблемам ветеринарии, помочь студентам ориентироваться в различных направлениях профессии.

В мероприятии также участвовали ректор Московской ветеринарной академии им. К. И. Скрябина Федор Василевич, президент Российской Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа , директор Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии им. Я. Р. Коваленко Михаил Гулюкин, начальник Главного управления ветеринарии Московской области Максим Ереза , директор ФГБУ «Центр ветеринарии» Юрий Барсуков и представители зообизнеса.

В своем выступлении Елена Авдеева рассказала о возможности трудоустройства будущих ветеринарных специалистов в государственную ветеринарную службу города Москвы , отметив особую значимость политики работодателя по организации системы наставничества и обучения вновь принятых специалистов на рабочем месте.

«Знакомство с профессией ветеринарного врача и практическое дополнение полученных в ВУЗе теоретических знаний возможно путем прохождения производственной практики и стажировки непосредственно в структурных подразделениях госветслужбы» — отметила Елена Авдеева.

За 2015-2017 г. в системе государственной ветеринарной службы города Москвы прошли производственную практику на базе структурных подразделений 339 студентов.

Кроме организации учебно-производственных практик представители Комитета непосредственно участвуют в образовательном процессе. Традиционно для студентов первого курса председатель Комитета ветеринарии Алексей Сауткин проводит лекционное занятие об истории становления и развития ветеринарной службы Москвы. По инициативе Комитета ветеринарии города Москвы в рамках городского конкурса «Московские Мастера» студенты старших курсов профильных ВУЗов столицы участвуют в номинации «Лучший будущий ветеринарный врач». Так, за три года 22 студента московских ВУЗов приняли участие в данном конкурсе. При этом в рамках проведения конкурса студенты наряду с практикующими ветеринарными врачами выполняли теоретические в форме тестов и практические задания.

Традиционное участие Комитета ветеринарии города Москвы в образовательном процессе является важным направлением работы по освещению работы государственной ветеринарной службы в целях привлечения амбициозных и целеустремленных выпускников профильных ВУЗов для работы в дружном и слаженном коллективе государственной ветеринарной службы города Москвы.

В заключении мероприятия участники ответили на вопросы студентов.