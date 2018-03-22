Интерактивная экскурсия по сказам Бажова прошла в школе №1208 района Кузьминки

На территории школы № 1208 района Кузьминки учителем русского языка и литературы Исраелян Н. К. совместно с учителями Габовой А. В. и Жуковой Т. В. была организована и проведена интерактивная экскурсия по сказам Павла Бажова

Экскурсовод рассказала о жизни и творчестве писателя, об уральском малахите и других полудрагоценных камнях. При этом рассказ сопровождался показом слайдов и настоящих самоцветов, которые учащиеся передавали по рядам и могли хорошо рассмотреть. Затем ребята приняли участие в викторине, а в конце экскурсии для учащихся провели мастер-класс, на котором они почувствовали себя настоящими мастерами каменных дел и сделали себе подвеску из кусочка самоцвета. (вт)