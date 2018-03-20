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Тимирязевскую академию включили в авторитетный международный рейтинг вузов
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Тимирязевскую академию включили в авторитетный международный рейтинг вузов 

Управа района Молжаниновский города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В число лучших университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии, а также среди государств БРИКС вошла Тимирязевская академия, расположенная в САО. Составитель рейтингов — британская компания Quacquarelli Symonds оценивала репутацию в научной среде и среди работодателей, публикационную активность, эффективность интернет-ресурсов и другие показатели.
«Тимирязевка — единственный российский сельскохозяйственный университет, занявший места в престижных рейтингах QS», -приводит пресс-служба вуза слова проректора по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию Алексея Голубева.
Среди 300 самых успешных университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии вуз из САО разместился на 181–190 позициях. В списке QS BRICS University Rankings-2018 академия заняла 201–250 места. Рейтинг включает 300 лучших университетов из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. (то)
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