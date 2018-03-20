Тимирязевскую академию включили в авторитетный международный рейтинг вузов 

В число лучших университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии, а также среди государств БРИКС вошла Тимирязевская академия, расположенная в САО. Составитель рейтингов — британская компания Quacquarelli Symonds оценивала репутацию в научной среде и среди работодателей, публикационную активность, эффективность интернет-ресурсов и другие показатели.
«Тимирязевка — единственный российский сельскохозяйственный университет, занявший места в престижных рейтингах QS», -приводит пресс-служба вуза слова проректора по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию Алексея Голубева.