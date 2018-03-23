Филолог: со стороны Министерства образования РФ никакого волюнтаризма нет

Минобрнауки России направило на доработку новый образовательный стандарт по литературе. Специалисты должны представить свои предложения до 28 марта. Спор вокруг документа продолжается: критики считают, что введение единого стандарта лишает школу вариативности и излишне перегружает школьников. Сторонники отмечают, что нововведение обеспечивает единое образовательное пространство и позволяет учащимся продолжить обучение на любом этапе и в любой школе.

На самом деле речь идет не о новых стандартах, а о дополнении к действующим, рассказала в эфире радио Sputnik председатель координационного совета «Ассоциации учителей литературы и русского языка», кандидат филологических наук Людмила Дудова.

"Дополнения производятся по просьбе педагогического сообщества. Действующие федеральные государственные образовательные стандарты основного образования по всем предметам не имели содержания образования. Педагоги просили, чтобы содержание образования было зафиксировано, потому что это главный документ, по которому организуется деятельность школы. Никакого волюнтаризма со стороны Министерства образования не было", — сказала Людмила Дудова.

По ее словам, новые стандарты никак не ограничивают учителя в свободе методов преподавания предмета. И главное — список основных произведений, который предлагается для изучения в школе, по-прежнему останется в программе.

"При составлении списка литературы опирались на действующие учебники, с учетом примерной рабочей программы. Эта программа утверждена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, произведения зафиксированы в трех столбцах: обязательное изучение, обязательное изучение с выбором персоналий, рекомендательные произведения, которые может выбрать педагог. Ни «Слово о полку Игореве», ни «Мертвые души» не являются новыми произведениями для основной школы, как и произведения Паустовского, Алексина, Крапивина. Все это в традициях изучения на этапе основной школы давно существует в программе школьного предмета «Литература». То, что эти произведения обязательны для изучения, тоже не ново. Новый список не ограничивает возможности методических подходов учителей в изучении конкретного произведения. Мастерство и свобода проявляются в выборе методов и технологий обучения, в умении педагога донести сложный текст. На эту вариативность никто не посягает. Оппоненты стандарта, которые говорят об ограничении свободы учителя, очень сужают понятие свободы, ограничивая только выбором произведения. Тем более, есть еще школьный компонент — включайте и изучайте, что хотите, в стандарте заявлен минимальный уровень. То же самое касается избыточности текстов, значительная часть произведений невелика по объему. Никаких шагов в ограничении профессиональной деятельности учителя и посягательства на его мастерство в стандарте нет", — рассказала Людмила Дудова.

Филолог\: со стороны Министерства образования РФ никакого волюнтаризма нетСлушайте полную версию интервью:

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