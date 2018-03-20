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Мединский предложил оркестрам кадетских корпусов выступить перед матчами ЧМ-2018
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Мединский предложил оркестрам кадетских корпусов выступить перед матчами ЧМ-2018 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский считает правильным, чтобы оркестры кадетских корпусов, созданных при подведомственных Минкультуры вузах, выступили в Сочи и Москве перед матчами чемпионата мира по футболу в 2018 году в России.
Ректоры вузов сообщили, что их воспитанники успешно выступают на различных международных сценах, в том числе, и на спортивных мероприятиях.
"Надо сейчас с нашими организаторами чемпионата мира скоординироваться, — сказал министр во вторник на встрече с главами российских вузов, подведомственных Минкультуры. — Это будет очень здорово, это на весь мир, многомиллиардная аудитория".
Мединский напомнил, что в структуре подведомственных Минкультуры вузов сейчас функционируют три музыкальных кадетских корпуса — в Московском институте культуры, Северо-Кавказском институте искусств, Краснодарском институте культуры.
Он добавил, что кадетские корпусы Северного Кавказа и Краснодара могли бы организовать единый сводный оркестр, который бы выступил перед матчами в Сочи, а оркестр кадетов Московского института культуры — в российской столице. «Все надо проговорить, прописать, подготовьте письма», — обратился министр к главам вузов, пообещав передать обращение в соответствующие структуры.
ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.
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