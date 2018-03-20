Мединский предложил оркестрам кадетских корпусов выступить перед матчами ЧМ-2018

Ректоры вузов сообщили, что их воспитанники успешно выступают на различных международных сценах, в том числе, и на спортивных мероприятиях.

"Надо сейчас с нашими организаторами чемпионата мира скоординироваться, — сказал министр во вторник на встрече с главами российских вузов, подведомственных Минкультуры. — Это будет очень здорово, это на весь мир, многомиллиардная аудитория".

Мединский напомнил, что в структуре подведомственных Минкультуры вузов сейчас функционируют три музыкальных кадетских корпуса — в Московском институте культуры, Северо-Кавказском институте искусств, Краснодарском институте культуры.

Он добавил, что кадетские корпусы Северного Кавказа и Краснодара могли бы организовать единый сводный оркестр, который бы выступил перед матчами в Сочи, а оркестр кадетов Московского института культуры — в российской столице. «Все надо проговорить, прописать, подготовьте письма», — обратился министр к главам вузов, пообещав передать обращение в соответствующие структуры.