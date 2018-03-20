Требовали позвать директора, сделали баррикаду. Что произошло в очерской школе для правонарушителей?

Происшествие в закрытой очерской спецшколе стало поводом для слухов. В социальных сетях писали, будто дети, помещенные туда за правонарушения, повздорили с директором и организовали бунт, справиться с которым смогли только полицейские. Что из этого правда, и насколько серьезным был инцидент, узнал наш корреспондент.

С дороги виден только один из корпусов школы-интерната

Что это за спецшкола?

В очерской спецшколе живут всего 23 подростка от 11 до 18 лет. Всех их поместили сюда по решению суда, из-за правонарушений. Ребята находятся в школе круглосуточно. Покинуть её они могут только в сопровождении педагогов, чтобы участвовать в концертах, соревнованиях, благотворительных акциях и других важных событиях. За хорошее поведение мальчишкам разрешают уехать домой на каникулы.

На входе в школу есть турникет и пост охраны

— Наша школа — это не колония. Те, кто учится здесь, не имеют судимости. Мы нужны, чтобы помочь детям, которые оступились чаще всего из-за того, что имеют перед глазами пример асоциальных родственников, или попали в плохую компанию, — объясняет директор школы Ильдус Нугманов (ученики и учителя для простоты называют его Ильей Дмитриевичем). — Их надо вытащить из привычного круга, показать, что бывает по-другому, заинтересовать спортом, воспитать патриотизм. Этим мы и занимаемся.

Директор показывает одну из спален воспитанников

В школе мальчики получают общее образование, профессию (здесь можно выучиться на маляра, слесаря, автомеханика и т.д.), занимаются футболом, хоккеем, волейболом, ходят в секцию «Юный спецназовец», учатся играть на гитаре и петь, ходят в библиотеку читать книги и так далее. Местная футбольная команда делает большие успехи — в прошлом году они заняли третье место на чемпионате России по мини-футболу. В этом сезоне поедут в Сочи и снова поборются за место на пьедестале. Директор говорит: задача школы — дать ребенку возможность роста, веру в себя.

В школе есть секция юных спецназовцев

График жизни в спецшколе насыщенный, дни проходят по расписанию, похожему на то, что бывает в детских лагерях отдыха. По словам директора, думать о чем-то вредном воспитанникам, как правило, некогда. Но иногда такое всё же случается.

Юные спецназовцы из очерской спецшколы 2018-03-20 Что случилось в спецшколе?

По словам сотрудников, 3 февраля в половине девятого вечера у учеников спецшколы было свободное время. Они находились в своих жилых комнатах на втором этаже одного из зданий. Два парня из старшего отряда захотели погулять, и сказали об этом воспитателю. Тот отказал им, потому что по графику в такое время прогулки не предусмотрены.

В актовом зале педагоги и дети организуют праздники

— Они были очень возбуждены, стали звать других мальчиков, накручивать их, призывали всех сбежать. На крики сошлись другие воспитанники спецшколы. Выпроводить из комнаты насильно мы никого не могли, потому что не имеем права применять физическую силу — рассказывает начальник службы режима Константин Богданов

Многие парни прислушались и вышли. А оставшиеся 8 человек стали заявлять, что разойдутся только после встречи с директором, потребовали принести им сигареты и отпустить на прогулку.

Следующий час сотрудники школы потратили на то, чтобы уговорить подростков прекратить свое «выступление» и спокойно лечь спать.

— Ребята начали строить баррикады, заваливать вход в комнату. Мы стали бояться за их безопасность и вызвали полицию. Приехавшие сотрудники правоохранительных органов распылили специальный аэрозоль с неприятным запахом. После этого некоторые парни начали выпрыгивать из окна.

— Слава Богу, обошлось без травм, потому что внизу был мягкий сугроб, — вспоминает Константин Богданов. — Ребята побежали в сторону забора, где их задержали и вернули обратно в жилой корпус.

В комнате отдыха подростки могут посмотреть телевизор и поиграть в бильярд

К этому времени в спецшколу уже приехала министр образования Раиса Кассина и по горячим следам стала разбираться в причинах случившегося. На месте со всеми учащимися работали правоохранительные органы и психологи, после чего дети отправились спать.

Кто и зачем организовал беспорядки?

По словам сотрудников школы-интерната, зачинщиков было двое. Это юноши из старшего отряда. Один из них раньше не вызывал нареканий со стороны администрации, а другой часто причинял беспокойство педагогам.

— Олег (имя изменено, — прим.ред.) — всегда был успешен в учебе, получал только четверки и пятерки, был нашим первым помощником, — рассказывает заместитель директора по учебной работе школы-интерната Ольга Турова. — Но в последнее время он попал под влияние Димы (имя изменено, — прим.ред.). Как ученик он слабый, учится по специальной программе.

В этом корпусе проходят школьные уроки

По информации директора школы, Диму несколько раз отправляли на лечение в психиатрическую больницу.

— Когда суд принимал решение о том, чтобы поместить Диму в спецшколу, он руководствовался заключением медиков о том, что подросток не нуждается в психиатрической помощи. К сожалению, далеко не во всех случаях такие справки дают квалифицированные специалисты, и суд не может в полной мере оценить состояние ребенка. Так произошло и в случае с Димой — разводит руками директор школы Илья Нугманов. — Уже у нас выяснилось, что парню необходимо лечение. Несколько раз в год он проходит специальное лечение в больнице. Там он находится и после инцидента.

Сотрудники спецшколы говорят: без Дмитрия и им, и другим воспитанникам, живется спокойнее.

В мастерских подростки учатся работать на станках

— Когда Дима уезжает, мы можем вздохнуть спокойно. Неплохая обстановка в школе и в течение месяца после его возвращения из больницы. Потом все возвращается на круги своя, — рассказала социальный педагог Мария Долгих.

Как в школе будут решать вопрос с проблемным учеником?

Директор спецшколы Илья Нугманов заявил, что они не планируют спешно «избавляться» от трудного воспитанника, и передавать его в другое учебное или медицинское учреждение.

Эту стену построили воспитанники школы-интерната, чтобы научиться мастерству кирпичной кладки

— На самом деле, мнение о том, что школы стремятся максимально избавляться от учеников, с которыми приходится работать больше, чем с другими — миф, — говорит директор. — Переводят в другие школы, как правило, если есть четкие на то показания, и школа не может предоставить ребенку то, в чем он нуждается. К сожалению, это как раз наш случай. Но переводить Костю нам некуда — на данный момент в Прикамье нет школ, в которых такие подростки могут и учиться, и получать соответствующее лечение.

Как помочь детям с психиатрическими проблемами?

После того, как двое подростков, один из которых имел психиатрические проблемы, напали на четвероклассников и учителя одной из пермских школ, власти Прикамья подготовили и направили предложения федеральным коллегам. В них они сформулировали меры, которые, по их мнению, помогут избежать подобных инцидентов. На сегодняшний момент, только сами родители могут помочь сделать так, чтобы такие случаи не стали обыденностью. Для этого не нужно скрывать проблемы с поведением своего ребенка, особенно, если они связаны с неконтролируемой агрессией, и не бояться сообщать об этом врачу.

Что изменилось в спецшколе после инцидента?

После происшествия школа совместно со специалистами из правоохранительных органов, министерства образования , медиками и уполномоченным по правам человека разработала алгоритм поведения сотрудников спецшколы в сложных ситуациях. Аналоговые камеры видеонаблюдения, которые были установлены в школе, заменили на цифровые. Сейчас на пост службы режима подается изображение с 87 современных камер.

Среди этих работ есть и те, что выполнили зачинщики инцидента в спецшколе

— Знаете, в подобных образовательных организациях находятся дети со сложной судьбой и подобрать к каждому из них свой метод работы нелегко и, конечно, не быстро. В эту школу приходят не по доброй воле — их сюда помещают по решению суда. Они воспринимают свой переезд, как наказание. А сотрудников спецшколы не как источник помощи, а как врагов, с которыми им придется бороться, — считает Раиса Кассина. — Мы видим, что за последние пару лет школа очень преобразилась. Появились современные спортивные секции, кружки, построены новые спортплощадки, мастерские. Ребята стали получать профессии. Но вместе с тем, понимаем — этого еще недостаточно. Специалисты министерства вместе с работниками школы ищут новые технологии работы с подростками, обмениваются опытом с другими учреждениями закрытого типа и внедряют лучшие практики коллег. К примеру, после совещания, мы решили включить в образовательный процесс наставничество. Ведь контакт со сверстником всегда доходчивей, чем назидание взрослых. Поэтому скоро будем привлекать к работе с учащимися этой школы волонтеров, чтобы воспитанники не ощущали себя брошенными и изолированными от остального мира. Впереди много дел, которые, хочется верить, положительно скажутся на благополучной жизни выпускников школы в будущем.