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Школы закроют на карантин: в Самаре учащихся досрочно отпустят на каникулы
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Школы закроют на карантин: в Самаре учащихся досрочно отпустят на каникулы 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В среду, 21 марта, в департамент образования поступило постановление главного санитарного врача с рекомендациями Минобрнауки закрыть школы на карантин. В связи с этим учащихся рекомендовали отправить на каникулы досрочно. Об этом сообщила руководитель департамента образования Лилия Галузина.
По школам Самары разослали письмо с рекомендацией досрочно отпустить школьников на весенние каникулы уже с 22 марта. Причина — рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.
— Окончательное решение примет руководство каждой конкретной школы. Рекомендуемая длительность каникул — не менее 10 дней, — рассказала Лилия Галузина.
Сейчас в Самаре закрылись на карантин классы в 19 школах. Количество заболевших в них достигает 343 учащихся.
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