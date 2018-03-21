Школы закроют на карантин: в Самаре учащихся досрочно отпустят на каникулы

В среду, 21 марта, в департамент образования поступило постановление главного санитарного врача с рекомендациями Минобрнауки закрыть школы на карантин. В связи с этим учащихся рекомендовали отправить на каникулы досрочно. Об этом сообщила руководитель департамента образования Лилия Галузина. По школам Самары разослали письмо с рекомендацией досрочно отпустить школьников на весенние каникулы уже с 22 марта. Причина — рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. — Окончательное решение примет руководство каждой конкретной школы. Рекомендуемая длительность каникул — не менее 10 дней, — рассказала Лилия Галузина Сейчас в Самаре закрылись на карантин классы в 19 школах. Количество заболевших в них достигает 343 учащихся.