В УрГПУ выбрали нового ректора 

Уральский государственный педагогический университет возглавила директор Института психологии Светлана Минюрова. Она сменила на посту ректора Алевтину Симонову, которая руководила вузом последние 4 года.
До нового назначения Светлана Минюрова занимала должность первого проректора по учебной работе.
Кроме неё на пост ректора претендовали заведующая кафедрой информатики, информационных технологий и методики обучения информатике Марина Лапенок и директор института социальной психологии Ирина Ларионова.
Год назад в УрГПУ разгорелся скандал, связанный с именем прежнего ректора. В марте прошлого года по приказу Алевтины Симоновой закрыли Институт физической культуры, который окончили синхронистка Анжелика Тиманина, конькобежка Юлия Скокова и другие известные спортсмены. По словам одной из сотрудниц вуза, причиной закрытия стал конфликт ректора и директора Института физической культуры Алексея Терентьева.
Справка: Светлана Минюрова — выпускница Уральского государственного университета, профессор, доктор психологических наук. Является почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации, почетным работником науки и техники Российской Федерации, победителем конкурса «Профессор года — 2012», учрежденного губернатором Свердловской области.
В прошлом году ректоры сменились у трёх екатеринбургских вузов: УГМУ возглавила бывший министр здравоохранения Пермского края Ольга Ковтун, в Горном университете ректором стал заместитель директора Технического университета УГМК Алексей Душин, который сменил на этой должности Николая Косарева, руководившего вузом 15 лет. Также сменился ректор в Уральском государственном аграрном университете, эту должность заняла Ольга Лоретц, которая до этого была проректором вуза.