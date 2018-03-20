В Новосибирске побывала молодежная делегация из 15 стран

Молодежная делегация из 15 стран посетила Новосибирскую область в рамках региональной программы форума « Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Визит в Новосибирскую область продлился четыре дня. За это время участники форума встретились с новосибирскими студентами и преподавателями вузов, посетили Новосибирский театр оперы и балета, технопарк новосибирского Академгородка, музеи и увидели местные достопримечательности.

Кроме того, иностранная молодежь приняла участие в Дне национальных культур. В программу был включён кулинарный мастер-класс, посещение избирательного участка, творческий концерт. Также зарубежные гости приняли участие в ледовых баталиях на площадке кёрлинг-клуба «Пингвин» и пообщались с участниками XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

«Новосибирская область — территория возможностей, в регионе обучаются более восьми тысяч иностранных студентов, — рассказал начальник управления международных связей администрации губернатора и правительства НСО Сергей Санников . — Практически все ведущие вузы Новосибирской области имеют программы двойных дипломов с иностранными вузами. Вузы нашего региона предоставляют возможность получения образования мирового уровня».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, представители иностранной делегации отметили, что в нашем регионе созданы все условия для обучения, творческого развития, профессиональной реализации молодежи.