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В Новосибирске побывала молодежная делегация из 15 стран
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В Новосибирске побывала молодежная делегация из 15 стран 

АиФ-Новосибирск 3 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Молодежная делегация из 15 стран посетила Новосибирскую область в рамках региональной программы форума «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В составе делегации был 21 человек. Это представители Мексики, Сербии, Финляндии, Тринидад и Тобаго, Индии, Эквадора, Алжира, Ирака, Эфиопии, Турции, Армении, Таджикистана, Польши, Украины и Германии.
Визит в Новосибирскую область продлился четыре дня. За это время участники форума встретились с новосибирскими студентами и преподавателями вузов, посетили Новосибирский театр оперы и балета, технопарк новосибирского Академгородка, музеи и увидели местные достопримечательности.
Кроме того, иностранная молодежь приняла участие в Дне национальных культур. В программу был включён кулинарный мастер-класс, посещение избирательного участка, творческий концерт. Также зарубежные гости приняли участие в ледовых баталиях на площадке кёрлинг-клуба «Пингвин» и пообщались с участниками XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
«Новосибирская область — территория возможностей, в регионе обучаются более восьми тысяч иностранных студентов, — рассказал начальник управления международных связей администрации губернатора и правительства НСО Сергей Санников. — Практически все ведущие вузы Новосибирской области имеют программы двойных дипломов с иностранными вузами. Вузы нашего региона предоставляют возможность получения образования мирового уровня».
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, представители иностранной делегации отметили, что в нашем регионе созданы все условия для обучения, творческого развития, профессиональной реализации молодежи.
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