Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников стартует в России

ТАСС , 20 марта. /Корр. ТАСС Кристина Сулима/. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) стартует во вторник в Волгограде соревнованиями по астрономии.

Социальный лифт, который позволяет победителям поступать в лучшие вузы без экзаменов, в последнее время все чаще подвергается критике. Во многом она связана с утечками заданий, которые произошли в прошлом году. Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о том, что поборется с нечестными олимпиадниками и проверит их знания при помощи ЕГЭ по профильному предмету.

Чтобы узнать, действительно ли школьники в погоне за медалью и студенческим билетом престижного университета готовы списать на олимпиаде, корреспондент ТАСС пообщался с организаторами и участниками соревнований.

Участие бесплатно для всех

Первая школьная олимпиада в России состоялась в XIX веке, когда Астрономическое общество Российской империи организовало Олимпиаду для учащейся молодежи. В настоящее время это мероприятие стало самым масштабным интеллектуальным состязанием в стране, в котором ежегодно участвуют более 6 млн учеников школ.

Всероссийская олимпиада школьников проводится Минобрнауки ежегодно по 24 предметам с 1 сентября по 30 апреля. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Любой желающий может бесплатно принять участие в школьном этапе ВсОШ и далее двигаться по «олимпийской лестнице» с учетом своих результатов. Заключительный этап проходит в субъектах РФ, отобранных Минобрнауки в соответствии с представленными заявками.

Дипломы победителей и призеров заключительного этапа поддерживаются денежными премиями, дипломы олимпиады действуют четыре года и дают право поступления без вступительных испытаний в любой университет России по профилю олимпиады. Лучшие призеры заключительного этапа ВсОШ отбираются в сборные команды России для участия в международных олимпиадах по математике, информатике, физике, химии, биологии, географии, астрономии и по естественным наукам.

Скандал с утечками заданий

По информации Минобрнауки, задания регионального этапа соревнований передаются в зашифрованном виде по защищенным каналам коммуникации. Доступ к ним строго ограничен.

Несмотря на это, в 2017 году председатель Гильдии словесников Сергей Волков , который на тот момент также являлся членом Общественного совета при Минобрнауки РФ, сообщил, что проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады по литературе омрачилось утечкой заданий. Тогда вопрос удалось быстро решить. Школьникам предоставили альтернативный вариант задач, а глава профильного министерства Ольга Васильева поручила провести служебное расследование.

Репутация олимпиад была испорчена, а глава Минобрнауки неоднократно жестко высказывалась о текущем уровне проведения школьных соревнований. Васильева призвала усилить контроль за олимпиадами. Ставился вопрос и о привлечении сил спецсвязи к доставке материалов.

Министр также заявила о необходимости пересмотра системы квотирования олимпиад, так как число ее победителей и призеров выросло с советских времен более чем в 10 раз. По ее мнению, это позволило бы проводить более качественный отбор абитуриентов, которые получают особое право при приеме в вуз. Число олимпиад, которые вузы проводят самостоятельно, глава Минобрнауки предложила сократить.

Дети есть дети

Руководитель сборной команды России по информатике, почетный работник общего образования РФ Марина Цветкова сказала ТАСС, что бурных списываний на олимпиадах нет, однако «дети есть дети». «Сказать, что на какое-то количество детей не найдется ребенка, который захочет что— то списать, конечно, нельзя. Но школьные соревнования — многоступенчатая система, на каком-то этапе списывающий все равно отсеется естественным образом», — сказала Цветкова. Она добавила, что знает пару случаев, когда ребенок, пройдя региональный этап, ехать на заключительный отказывался, понимая, что там правда выйдет наружу.

По мнению Цветковой, сегодня так часто стали говорить о нарушениях потому, что в школах появилось видеонаблюдение. «Теперь есть технические средства, которые позволили все это поднять наверх, стало все видно, прозрачно. И это хорошо. Люди к этому привыкнут, культура олимпиад в ближайшие 3-4 года вырастет», — убеждена руководитель сборной.

Большинство же детей, по ее словам, никогда не пользуются шпаргалками. «Даже с презрением относятся, когда их спрашиваешь: „Может, было бы проще, если бы где-то можно было подсмотреть одним глазком?“ Они говорят: „Нет, это нечестно. Я хотел проверить себя“, — рассказала Цветкова.

»Прекрасно, что система развивающего обучения построена на состязательных и таких интересных творческих процедурах, что они сегодня массово распространены", — считает эксперт.

Проблемы есть в вузовских олимпиадах

Координатор проведения Всероссийской олимпиады школьников в Москве , директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко придерживается той же позиции, что и Цветкова. «Я бы хотел сразу сказать, когда речь идет о Всероссийской олимпиаде школьников, то, во-первых, подавляющее большинство ребят, которые являются победителями и призерами заключительного этапа, прекрасно сдают ЕГЭ. Во-вторых, победить на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников какими-то нечестными путями, с моей точки зрения, невозможно, потому что это многоступенчатая система. Ты проходишь четыре этапа и где-то слетаешь», — сказал ТАСС Ященко.

По его словам, на заключительном этапе «все знают всех в лицо», а победителей, призеров очень мало. «То есть предположить, что кто-то будет нечестным, абсолютно нереально, абсолютно невозможно. Все работы публикуются, все можно проверить», — подчеркнул Ященко. Он добавил, что сегодня нужно работать над усилением безопасности не на всероссийских олимпиадах, а на вузовских.

"К сожалению, статистика показывает, что на ряде вузовских олимпиад ребята не подтверждают ЕГЭ, потому что на каких-то олимпиадах низкие критерии и так далее. И здесь нужно усиливать работу. Что касается вопросов о нечестности, то это не о заключительном этапе олимпиады", — отметил Ященко.

По его мнению, Всероссийскую олимпиаду школьников стоило бы расширить. «Сегодня в регионах активно идет работа по развитию талантов, а у нас уже несколько лет не менялось количество участников заключительного этапа. В результате детям все тяжелее и тяжелее попасть на этот этап, растут проходные границы. Мне кажется, что задача министерства в том, чтобы увеличить количество участников по тем предметам, по которым работа в регионах идет очень хорошо», — сказал он.

"Например, благодаря центру «Сириус» очень растут результаты по математике, физике, информатике, химии в регионах", — указал координатор, подчеркнув, что для этого понадобится доработать нормативную базу.

Взгляд изнутри

Призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву прошлого года, студентка первого курса юрфака МГУ Евгения Карпова заявила ТАСС, что списать на муниципальном этапе вполне возможно. Это связано с тем, что такие соревнования проводятся школами, а наблюдателями являются сами педагоги, у которых, по мнению девушки, нет заинтересованности в качественном проведении.

"Поэтому на муниципальном списать реально, и это практикуется, но за счет высоких проходных баллов на последующих этапах люди обычно отсеиваются, потому что задания составлены так, что списать ответы заданий на логику сложно", — пояснила студентка.

Однако возможность использовать шпаргалки на заключительном этапе она полностью исключила. «Это то, что может быть исключено со стопроцентной вероятностью. Все очень строго. Сами руководители команд из разных регионов забирают телефоны у учащихся, чтобы не было никаких прецедентов и эксцессов», — подчеркнула Карпова.

Она также раскритиковала распространенное в последнее время мнение, что все бюджетные места в вузах занимаются только олимпиадниками.

"Лучшие университеты совершенно доступны для людей, поступающих по результатам ЕГЭ. Если брать МГУ, то у нас 600 человек на курсе, 300 человек — бюджетные места, олимпиадников всего 60 человек. Соответственно, 240 человек поступали по ЕГЭ. И плюс ко всему, мир олимпиад открыт совершенно для всех, никто не мешает человеку задаться целью, подготовиться и занять место на олимпиаде", — отметила девушка.

Написал олимпиаду — сдам и ЕГЭ?

Глава Минобрнауки Ольга Васильева неоднократно подчеркивала, что будет пресекать случаи поступления в вузы победителей ВсОШ, которые не могут подтвердить свои знания на профильном ЕГЭ. Таких, по данным министерства, почти 30%. По мнению победительницы всероссийской олимпиады по биологии, победителя международной олимпиады по биологии, студентки биофака МГУ Татьяны Пашковской, результаты олимпиады и ЕГЭ необязательно должны коррелировать.

"Мне не нравится сама форма подачи, что ЕГЭ — абсолютный показатель знаний. Нет, несомненно, если ты знаешь предмет, ты сдашь на 80 баллов. У меня, например, 84, хотя я золотой медалист международной олимпиады. Но в ЕГЭ есть такие специфические задания, которые требуют длительной подготовки, поэтому многие олимпиадники, которые выиграли олимпиаду, просто не тратят на это свое время", — сказала Пашковская.

При этом она подчеркнула, что не считает олимпиады более объективным показателем знаний. «Нет, это не так. Олимпиады, особенно вузовские олимпиады, которые министр предлагает сокращать, это просто экзамен, который проводит сам вуз. Просто он имеет возможность составить именно те задания, которые ему кажутся более объективными, чтобы показать, знает человек биологию или нет, а также то, что сам вуз хочет спросить», — считает девушка.

Что касается списываний, то такого на олимпиадах она лично не видела ни разу, а также никогда не слышала, чтобы кто-то «покупал» призовое место. «Дело в том, что олимпиадные задачи составлены таким образом, что найти ответ в интернете не получится. Да, там бывают факты, которые надо знать, но от этого пытаются избавляться. Пока ты будешь искать ответы в интернете, ты потратишь драгоценное время; плюс, увидев телефон, тебя могут отстранить от участия», — рассказала Пашковская.

"На заключительном этапе ты вообще знаешь всех лично и их уровень, но что происходит во всех регионах, я не могу судить. Ходят слухи, что некоторые олимпиады халявные, но таким олимпиадам и в перечне Минобрнауки дается третий уровень, и они никак не влияют на поступление в вуз", — отметила студентка.