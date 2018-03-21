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Одиннадцатиклассники напишут всероссийскую проверочную работу по истории 21 марта
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Одиннадцатиклассники напишут всероссийскую проверочную работу по истории 21 марта 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
«Всероссийская проверочная работа по истории проходит 21 марта для учащихся 11 классов российских школ. Участие школ в проведении ВПР по истории для 11 классов является добровольным. Проверочная работа предназначена для учащихся, которые не выбрали историю для сдачи ЕГЭ. Всего проверочную работу по истории проведут более 16,5 тыс. школ из всех регионов России», — рассказали в пресс-службе,
Уточняется, что ВПР содержит задания по истории России с древнейших времен до наших дней, а также по истории и культуре родного края.
«Проверочная работа по истории включает в себя 12 заданий. На ее выполнение отводится 1 час 30 минут», — добавили в пресс-службе.
Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.
В пресс-службе напомнили, что ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне. Результаты могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Итоги ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.
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