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Субъектам хотят передать полномочия по развитию инноваций
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Субъектам хотят передать полномочия по развитию инноваций 

Парламентская газета 1 час назад
Правительственная инициатива «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ» предполагает элементы саморегулирования в области науки. Основные положения законопроекта обсудят в Совете Федерации в ходе парламентских слушаний, которые состоятся 20 марта.
Документ разработан в целях создания благоприятных и конкурентных условий в научной и инновационной деятельности. Инициатива предполагает возможные изменения в процедурах по мониторингу и анализу деятельности между субъектами, вовлечёнными в научный процесс. Кроме того, проект ставит задачу свести к минимуму руководящее управление этой сферой.
Планируется, что в обсуждении инициативы примут участие замминистра образования и науки Григорий Трубников, руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков, председатель Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки Владимир Филиппов, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию образования и науки Михаил Погосян, а также сенаторы и эксперты в области образования. Модератором парламентских слушаний выступит первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
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