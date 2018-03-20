Субъектам хотят передать полномочия по развитию инноваций

Правительственная инициатива «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ » предполагает элементы саморегулирования в области науки. Основные положения законопроекта обсудят в Совете Федерации в ходе парламентских слушаний, которые состоятся 20 марта.

Документ разработан в целях создания благоприятных и конкурентных условий в научной и инновационной деятельности. Инициатива предполагает возможные изменения в процедурах по мониторингу и анализу деятельности между субъектами, вовлечёнными в научный процесс. Кроме того, проект ставит задачу свести к минимуму руководящее управление этой сферой.