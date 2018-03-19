«Это зло — стандарт с распределением произведений по классам». Учителя литературы возмущены

Учителя литературы против новых стандартов образования. Преподаватели опубликовали открытое письмо Минобразования на сайте Гильдии словесников. Министерство решило, что за пять лет школьники должны прочесть 235 произведений. Педагоги ответили, что прочитать и обсудить на уроках такое количество текстов вдумчиво и качественно невозможно. Причем авторам письма непонятны и мотивы выбора тех или иных текстов.

Письмо получилось довольно жестким. Педагоги заявили, что непрофессионольно подготовленный проект новых стандартов подрывает авторитет российского образования. «Такое решение перечеркнет логику развития всей системы школьного образования за последние десятилетия», — уверены словесники. О том, что предложенный список не выдерживает никакой критики, говорит и председатель управляющего совета проекта «Учитель для России Федор Шеберстов . По его мнению, разобрать с учениками такое количество произведений просто нереально:

Федор Шеберстов председатель управляющего совета проекта «Учитель для России» «Даже если этих пунктов 250, мы делим их на семь, получается по три книжки в месяц или по три каких-то произведения, многие из которых крупные. Ну а теперь представьте себе десятилетнего ребенка, который должен читать столько обязательного. Помимо обязательного есть же еще рекомендованная [литература], а еще есть то, что хочется почитать, кроме всего прочего. Поэтому что получается? Запомнил героев „Войны и мира“, а уж что они там переживали, вообще никого не интересует. Хотя человеческая жизнь — это эмоция; откуда она рождается и как — вот это интересно, это надо как-то сопережить. Ну а как еще, раз в пятом классе? Там от XVIII века до XX века — ну вот и скачи, девятилетний ребенок, десяти— или одиннадцатилетний. Это вообще невозможно».

При этом в министерстве убеждены, что новые стандарты обеспечат не номинальное, а реальное единое образовательное пространство. В них будет закреплено, какие произведения и когда должны изучаться. Это позволит ученикам без проблем продолжать обучение на любом этапе в любой школе любого региона страны, рассказали в Минобре Business FM

С такой позицией не согласны учителя. Когда и какие произведения давать ученикам, должны решать только педагоги, уверен учитель школы «Интеллектуал» и гимназии № 1514 Москвы , член Гильдии словесников Борис Панов

Борис Панов учитель школы «Интеллектуал» и гимназии № 1514 Москвы, член Гильдии словесников «Спорят профессионалы не о списке и конкретном произведении — проходить » Тараса Бульбу » в пятом или в шестом классе, или вообще не проходить. Дело в том, кто это решает. Есть классы, в которых я полностью задавал читать «Илиаду» целиком — полностью этот текст. Есть классы, где этот текст вообще давать нельзя, потому что они интеллектуально не готовы, и им не хватит ни способностей, ни усидчивости его прочитать. Мир многообразен, наши школы очень разнообразны, дети с разными потребностями. Создание стандарта, в котором включено распределение произведений по классам, — это зло».

Обсудить новые стандарты образования в Минобразования должны были в понедельник, 19 марта. Но после публикации открытого письма учителей литературы заседание решили перенести на среду.