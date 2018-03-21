В школе № 1532 прошла спартакиада

На базе образовательного учреждения «школа №1532», в здании на улице Теплый Стан дом 13, корпус 4, прошла Спартакиада кадетов межрайонного совета директоров №24 школ района Теплый Стан и Коньково.

В соревнованиях принимали участие учащиеся 7 — 10-ых кадетских классов, сообщается на сайте школы. Особенность этих соревнований состоит в том, что в них принимает участие весь класс, а оценивается каждый кадет. Судейская бригада была сформирована из учителей школы № 1532 во главе с руководителем физического воспитания и спорта школы, В. Н. Зимнуховым.

Кадеты 8-10-х классов оказались сильнее соперников и вышли в следующий этап Спартакиады. Учащиеся 7-ого класса в упорной борьбе заняли второе место.

Желаем всем победителям дальнейших успешных выступлений!