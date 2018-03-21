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Экс-глава Дагестана: Не только на Кавказе проблемы с русским языком!
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Экс-глава Дагестана: Не только на Кавказе проблемы с русским языком! 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Уровень преподавания русского языка в республиках Северного Кавказа вызывает беспокойство у патриарха Московского и всея Руси Кирилла, пишет «Интерфакс». Глава РПЦ рассказал на заседании Общества русской словесности в Москве, что выпускники кавказских школ испытывают сложности при поступлении в российские вузы, что заставляет задуматься о качестве их подготовки.
Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в эфире НСН поддержал патриарха, однако расширил круг проблемы до масштаба всей страны. По его словам, сейчас качество педагогических кадров в России существенно уступает советскому периоду истории.
«Когда мы говорим об уровне преподавания русского языка, надо в целом говорить о нашей стране. На Кавказе есть проблемы, в Дагестане есть проблемы. Мы проводили срез среди учителей русского языка в республике, мы открыли специальный центр по изучению этого предмета. Поэтому, да, нужно качественней готовить преподавателей. Мы уже поменяли в Дагестане руководство педагогического университета, но надо основательно за это браться. Такое поручение дагестанское правительство в своё время получило, и они этим занимаются. После развала единой страны (СССР — прим. НСН), у нас система образования во многом деградировала, и нужно время, чтобы она полностью восстановилась», — заявил Абдулатипов.
Также экс-глава республики обратил внимание на проблему знания народами Кавказа собственных этнических языков. Слабое владение родной речью усложняет процесс изучения русского языка, убеждён собеседник НСН.
«Я, например, помню, что всегда пользовался учебником русского языка Розенталя. Это была уникальная книжка, то есть нужны вот такие доступные учебники. А сейчас программы очень усложняют. И ещё: чтобы знать хорошо русский язык, кавказцам, татарам, чеченцам нужно хорошо знать свои родные языки. Плохое знание родной речи ухудшает глубину знания русского языка. Поэтому полностью поддерживаю святейшего патриарха, но распространяю это замечание на всю Россию», — подчеркнул Абдулатипов.
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Говоря об уровне знания языка на Северном Кавказе, предстоятель Русской православной церкви отметил действия региональных властей, но назвал их недостаточными. По его мнению, здесь необходимо содействие РПЦ и Общества русской словесности. В первую очередь, нужно восполнить дефицит квалифицированных педагогических кадров в образовательных учреждениях региона, подытожил патриарх.
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