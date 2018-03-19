Школа бизнеса: как частные инвестиции могут изменить систему образования 

Крупные российские инвесторы все чаще обращают внимание на образовательные проекты: вкладываются в IT-стартапы и онлайн-платформы, финансируют частные школы и учебные заведения нового формата. О том, как в России формируется этот рынок, «Теории и практики» поговорили с Жюльнар Асфари — в прошлом топ-менеджер разных финансовых организаций (American Express, «КИТ Финанс», «Связной банк»), несколько лет назад она ушла в некоммерческий сектор и стала исполнительным директором Центра содействия инновациям в обществе «Соль». Жюльнар рассказала T&P, как опыт работы в бизнесе помогает заниматься социальными проектами, что такое инновации, меняющие смысл, почему развивать систему образования без частных инвестиций невозможно и где искать деньги на свою идею.