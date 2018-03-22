После ЧП с школьницей проверят ограждения в школах Барнаула

Волонтеры общественного движения «Гражданский патруль» намерены проверить состояние ограждений в барнаульских школах. Поводом к проведению рейдов стал инцидент в одной из городских школ, где на малолетнюю школьницу упала бетонная плита. Девочка была госпитализирована, а региональный СКР возбудил уголовное дело по статье «халатность». Как оказалось, ограждение находилось в аварийном состоянии, а меры по его восстановлению руководство школы своевременно не приняло. О своих планах общественники сообщили администрации города. В мероприятиях может принять участие каждый.