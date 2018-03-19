В Воронеже детская художественная школа открыла большую юбилейную выставку 

Детской художественной школе Воронежа — 50 лет. Юбилей решили отметить большой экспозицией. Для этого собрали работы лучших выпускников.
Название выставки «Связь поколений» себя оправдало. Здесь собрались выпускники разных лет и нынешние ученики. Изначально небольшая студия с 40 воспитанниками выросла в крупнейшую в городе художественную школу, где обучаются более тысячи 300 человек. — Мы обучали с 10 до 11 лет, брали в школу. Другой возраст у нас не поступал. Сейчас у нас с 5 лет обучение. Это новые формы. И надо сказать это удачный опыт, это востребовано. Потому что им надо в таком возрасте, дети все хотят рисовать почему-то, — отметил директор художественной школы Алексей Смирнов. Натюрморты, пейзажи и портреты — всего более 200 работ. Все написаны выпускниками художественной школы. Для одних живопись так и осталась увлечением, для других, как, например, Светлана Лисицына, детское хобби стало профессией. — Много портретов рисовала в детстве, говорили, что похоже. И посоветовали мне, моя школьная учительница по рисованию, и сказала мне, что обязательно надо поступать. А так как мы служили с папой в СВГ в Германии, то пришлось, как бы поздно поступать, но всё равно мы поступили. В школу с мамой приехали сюда в Воронеж, и началось моё счастливое творчество, — вспоминает выпускница и преподаватель художественной школы Светлана Лисицына. Сейчас Светлана особенно любит рисовать зимние пейзажи. Писать картины учит и других. В родной школе преподает и детям, и взрослым. Одни воплощают в жизнь детские мечты, другие просто интересно проводят время. Преподаватель Юрий Попов говорит, что с такими учениками работать интереснее и легче. — С детьми сложно работать, особенно первые два года, очень сложно. А со взрослыми проще, дети начинают осознанно заниматься и стремиться где-то с класса с третьего, а взрослые уже с первого класса. С ними общий язык проще найти, и не балуются, — признался преподаватель художественной школы Юрий Попов. У юных учеников планы куда амбициознее. Некоторые с рисованием мечтают связать свою будущую профессию. Алина Ненахова хочет стать иллюстратором. — Я просто любила рисовать, мне стало интересно. И захотелось поступить в художественную школу. Мне очень нравится графика. И, на мой взгляд, это лучшее, что я умею рисовать. Ну, ещё я люблю рисовать композиции. Я бы хотела поступить на иллюстратора в Суриковское московское училище, — рассказала ученица школы Алина Ненахова. Превращать увлечение в профессию не обязательно. Куда важнее общение и творческая самореализация, говорят преподаватели. Новым ученикам в школе рады всегда, обещают не только научить рисовать, но и привить любовь к искусству. Познакомиться же с творчеством тех, кто с кистью и красками уже на «ты» можно до 25 марта. Светлана Неклюдова, Денис Минаков, Виктор Щеглов