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Чиновники о драке между девочками в центре Ярославля: «К проблемным детям будут выезжать группы психологов»
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Чиновники о драке между девочками в центре Ярославля: «К проблемным детям будут выезжать группы психологов» 

76.ru 11 часов назад
Фото: 76.ru
Департамент образования Ярославской области также взял на контроль драку, которая произошла между девочками в центре города.
Всё произошло 10 марта во дворах казарм на улице Победы. Толпа девочек окружила сверстницу и стала избивать. Мимо проходили люди, и никто не обращал на это внимания, пока наконец женщина не разняла дерущихся.
Позже мама пострадавшей девочки написала заявление в полицию.
— Факт драки у торгового центра «Аура» действительно имел место, и в настоящее время полиция проводит проверку по заявлению мамы потерпевшей девочки. Сейчас в школе, где учится потерпевшая, а также в ряде других школ прошли встречи с сотрудниками по делам несовершеннолетних. А также классные часы, на которых шёл разговор о взаимоотношениях между школьниками, о поведении в общественных местах, а также о том, как можно выйти из конфликтной ситуации достойно, уважая права других. Кроме того, сейчас департамент образования мэрии Ярославля рассматривает вопрос о проведении родительских собраний, где с родителями обсудят вопросы конфликтологии и расскажут о методах, которые можно использовать при разговорах с ребятами, — пояснила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.
По её словам, важную роль в разрешении конфликтов играют школьные психологи. Ирина Лобода отметила, что зачастую в школах не хватает кадров или они недостаточно квалифицированы.
— Мы рассматриваем возможность выезда групп квалифицированных психологов прямо в школы, чтобы работать с детьми, их родителями и учителями, — прокомментировала Ирина Лобода.
Между тем в самой школе, между ученицами которой и произошёл конфликт, пояснили, что девочки уже помирились. А директор школы заявила, что причиной драки, возможно, стал конфликт из-за мальчика.
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