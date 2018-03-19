Образовательный центр Юрия Башмета поможет провести в Воронеже около 40 мастер-классов

ВОРОНЕЖ, 19 марта. / ТАСС /. Образовательный центр Юрия Башмета создали в Воронеже на базе старейшей в регионе специальной музыкальной школы (коллежда), чтобы в течение года ведущие музыканты из России и зарубежья дали учащимся около 40 мастер-классов по классу виолончели, скрипки, флейты, ударным и другим инструментам. Об этом в понедельник сообщила ТАСС замдиректора Воронежской специальной музыкальной школы Ирина Поваляева.

"Образовательный центр Юрия Башмета создан в Воронежской специальной музыкальной школе (колледже). Программа центра рассчитана на то, что российские и зарубежные музыканты дадут шесть мастер-классов в марте, еще шесть в апреле. Затем такие мастер-классы состоятся осенью: в октябре и ноябре. Всего в течение 2018 года пройдет около 40 мастер-классов", — сказала Поваляева, уточнив, что открытие центра Юрия Башмета состоится 21 марта.

Общероссийская программа «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» действует с 2013 года при поддержке Министерства культуры РФ , с тех пор создано шесть центров известного музыканта, до конца 2018 года запланировано открыть еще шесть.

О Воронежской спецшколе