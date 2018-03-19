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Образовательный центр Юрия Башмета поможет провести в Воронеже около 40 мастер-классов
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Образовательный центр Юрия Башмета поможет провести в Воронеже около 40 мастер-классов 

ТАСС 11 часов назад
ВОРОНЕЖ, 19 марта. /ТАСС/. Образовательный центр Юрия Башмета создали в Воронеже на базе старейшей в регионе специальной музыкальной школы (коллежда), чтобы в течение года ведущие музыканты из России и зарубежья дали учащимся около 40 мастер-классов по классу виолончели, скрипки, флейты, ударным и другим инструментам. Об этом в понедельник сообщила ТАСС замдиректора Воронежской специальной музыкальной школы Ирина Поваляева.
"Образовательный центр Юрия Башмета создан в Воронежской специальной музыкальной школе (колледже). Программа центра рассчитана на то, что российские и зарубежные музыканты дадут шесть мастер-классов в марте, еще шесть в апреле. Затем такие мастер-классы состоятся осенью: в октябре и ноябре. Всего в течение 2018 года пройдет около 40 мастер-классов", — сказала Поваляева, уточнив, что открытие центра Юрия Башмета состоится 21 марта.
Центр создан по общероссийской программе «Юрий Башмет — молодым дарованиям России». Пока договор о работе образовательного центра подписан на 2018 год. «До конца марта запланированы шесть мастер-классов, в том числе Игоря Федорова (кларнет), Алексея Селезнева (виолончель), Александра Плисковского (флейта), Анны Соколовой (скрипка) и других музыкантов», — добавила она.
Общероссийская программа «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» действует с 2013 года при поддержке Министерства культуры РФ, с тех пор создано шесть центров известного музыканта, до конца 2018 года запланировано открыть еще шесть.
О Воронежской спецшколе
Воронежская специальная музыкальная школа (колледж) ведет историю с 1904 года, когда в городе создали музыкальные классы при региональном отделении Российского музыкального общества. Это одна из восьми музыкальных школ России, работающих по программе Центральной музыкальной школы при Московской консерватории имени Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных, такие же есть еще в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове, Казани, Новосибирске. Она насчитывает около 100 преподавателей, более 200 учащихся, которые готовятся стать исполнителями и педагогами по специализациям: «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые инструменты».
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