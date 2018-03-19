Жители Калининградской области — среди победителей Всероссийского конкурса проектов

Мой Калининград . Из Калининградской области молодежь вошла в число победителей Всероссийского конкурса проектов среди молодежных коллективов

В Федеральном агентстве по делам молодежи сообщили, что заявки на участие подали 3 190 объединений из 83 субъектов Российской Федерации

Из них победителями всероссийского конкурса стал 201 коллектив.

Конкурс проводился для представителей организаций среднего общего образования, ссузов и вузов в возрасте до 30 лет. Проектные работы направлены на поддержку молодежных инициатив, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 19 марта 2018 года, в пресс-службе правительства Калининградской области.

Эксперты оценивали актуальность и социальную значимость, инновационность и уникальность, реалистичность бюджета и обоснованность планируемых расходов, а также соответствие опыта и компетенций команды.