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Жители Калининградской области — среди победителей Всероссийского конкурса проектов
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Жители Калининградской области — среди победителей Всероссийского конкурса проектов 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. Из Калининградской области молодежь вошла в число победителей Всероссийского конкурса проектов среди молодежных коллективов
В Федеральном агентстве по делам молодежи сообщили, что заявки на участие подали 3 190 объединений из 83 субъектов Российской Федерации.
Из них победителями всероссийского конкурса стал 201 коллектив.
Конкурс проводился для представителей организаций среднего общего образования, ссузов и вузов в возрасте до 30 лет. Проектные работы направлены на поддержку молодежных инициатив, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 19 марта 2018 года, в пресс-службе правительства Калининградской области.
Эксперты оценивали актуальность и социальную значимость, инновационность и уникальность, реалистичность бюджета и обоснованность планируемых расходов, а также соответствие опыта и компетенций команды.
Победившие в конкурсе жители Калининградской области получили гранты в размере двух миллионов рублей для реализации своих проектов: «Экологический десант» (руководитель — Валерий Вавилов), «Создание ресурсного центра по педагогической поддержке студентов и молодежи, работающих с детьми и молодежью» (Варвара Долгашева), «Программа реализации студенческих инициатив профсоюза КГТУ в сфере информационного сопровождения мероприятий, повышения правовой грамотности, временной и сезонной занятости студентов» (Сарвар Закиров), а также «Программа организации работы движения студенческих отрядов БФУ имени И. Канта» (Анастасия Радькова).
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