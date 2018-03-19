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Конкурсы и чтение стихов прошли в преображенской школе на тематической неделе
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Конкурсы и чтение стихов прошли в преображенской школе на тематической неделе 

Управа района Преображенское 4 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Неделя русского языка в школе «Благо» включала в себя чтение стихов, подготовку рефератов и проведение творческих конкурсов.
Это событие стало очень важным для школы «Благо», так как здесь учатся и воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, поэтому любое их достижение — творческое, спортивное, учебное — это настоящий подвиг педагогов. В этот раз вся школа приняла участие в декаде родного русского языка, которую задумали и отлично подготовили учителя Лилия Иевлева и Алексей Жирнов.
Ученики с воодушевлением погрузились в предмет. В 5-х и 6-х классах прошел конкурс рисунка. Ребята постарше из 7-х — 9-х классов написали рефераты и сочинения. Темой их исследования стала история почты. Многие поучаствовали в конкурсе чтецов и викторине, посвященным 130-летию друга детей, поэта Самуила Маршака. Самые активные ученики были вознаграждены призами от администрации и педагогов школы.
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