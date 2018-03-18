Красноярцы организовали народное голосование за строительство школы

Красноярске на одном из избирательных участках в мкрн Солнечный жители организовали народное голосование — они хотят видеть в третьем микрорайоне новую школу.

«Это уникальный прецедент, когда голосование организовано жителями, а не чиновниками. Не знаю других таких случаев по России . Народ активно голосует, школа всем нужна», — комментирует Александр Глисков , депутат Заксобрания края.

По итогам голосования жители планируют произвести подсчёт голосов и направить протокол с итогами избранному Президенту.