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Красноярцы организовали народное голосование за строительство школы
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Красноярцы организовали народное голосование за строительство школы 

АиФ Красноярск 15 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске на одном из избирательных участках в мкрн Солнечный жители организовали народное голосование — они хотят видеть в третьем микрорайоне новую школу.
«Это уникальный прецедент, когда голосование организовано жителями, а не чиновниками. Не знаю других таких случаев по России. Народ активно голосует, школа всем нужна», — комментирует Александр Глисков, депутат Заксобрания края.
По итогам голосования жители планируют произвести подсчёт голосов и направить протокол с итогами избранному Президенту.
Напомним, что в планах у местных чиновников построить школу в мкр. Солнечный в ближайшие два года. О том, что в трёх районах города (в том числе в Солнечном) уже приступили к строительству новых школ на 1280 мест говорил мэр города Сергей Ерёмин, отчитываясь перед горсоветом за работу в прошлом году.
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