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Орловским школьникам и студентам сохранили льготу на проезд в электричках
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Орловским школьникам и студентам сохранили льготу на проезд в электричках 

РИА 57 17 часов назад
Фото: РИА 57
В правительстве Орловской области утвержден порядок компенсации проезда обучающихся в электричках.
Порядок предоставления ежемесячной компенсации потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта утвердил вице-губернатор Александр Бударин. Согласно документу, средства для компенсации проезда выделят из областного бюджета.
Субсидии компенсируют выпадающие доходы железнодорожников за проезд в пригородных электричках студентов очных отделений вузов и сузов, а также школьников старше 7 лет. Льгота составит 50% от стоимости проезда. Льготы на оплату проезда действуют с 1 января по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря включительно.
Условием для получения компенсации железнодорожниками является предоставление 50% скидки школьникам и студентам на оплату проезда при посадке на железнодорожных станциях в Орловской области.
Сообщение Орловским школьникам и студентам сохранили льготу на проезд в электричках появились сначала на РИА 57.
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