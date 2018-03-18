Орловским школьникам и студентам сохранили льготу на проезд в электричках

В правительстве Орловской области утвержден порядок компенсации проезда обучающихся в электричках.

Порядок предоставления ежемесячной компенсации потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта утвердил вице-губернатор Александр Бударин . Согласно документу, средства для компенсации проезда выделят из областного бюджета.

Субсидии компенсируют выпадающие доходы железнодорожников за проезд в пригородных электричках студентов очных отделений вузов и сузов, а также школьников старше 7 лет. Льгота составит 50% от стоимости проезда. Льготы на оплату проезда действуют с 1 января по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря включительно.

Условием для получения компенсации железнодорожниками является предоставление 50% скидки школьникам и студентам на оплату проезда при посадке на железнодорожных станциях в Орловской области.