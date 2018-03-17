В Новороссийске открыли новую школу на 400 мест

На строительство образовательного учреждения было выделено порядка 568 млн рублей, оно появилось благодаря федеральной программе по строительству новых школ.

Новая школа на 400 мест дополнит старую школу, которая рассчитана на 300 мест и не вмещала около 1000 учащихся. У новой школы есть собственная котельная, столовая, актовый зал, библиотека, спортзал и медицинский блок.