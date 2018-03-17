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В Новороссийске открыли новую школу на 400 мест
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В Новороссийске открыли новую школу на 400 мест 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 17 марта — Новая Кубань. Новая школа №23 в пос. Гайдук под Новороссийском открыла свои двери для школьников 16 марта, сообщает «Наша газета. Новороссийск». В открытии приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, глава Новороссийска Игорь Дяченко, депутат государственной Думы Владимир Синяговский.
На строительство образовательного учреждения было выделено порядка 568 млн рублей, оно появилось благодаря федеральной программе по строительству новых школ.
Новая школа на 400 мест дополнит старую школу, которая рассчитана на 300 мест и не вмещала около 1000 учащихся. У новой школы есть собственная котельная, столовая, актовый зал, библиотека, спортзал и медицинский блок.
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