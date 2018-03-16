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Джаз и эстрадная музыка слились на конкурсе в Вологде
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Джаз и эстрадная музыка слились на конкурсе в Вологде 

Вологда.рф 18 часов назад
Фото: Вологда.рф
В областной столице прошел Всероссийский конкурс эстрады и джаза «Музыкальный калейдоскоп». Порядка 180 участников из Вологодской и Ярославской областей демонстрировали свои умения в игре на инструментах.
В конкурсе, который прошел в Детской музыкальной школе № 5, приняли участие ребята от 7 до 16 лет, которые учатся в музыкальных школах и детских школах искусств. В состав жюри вошли заслуженный работник культуры Виктор Кочнев, руководитель городской академической капеллы им. Сергеева Елена Зимова, преподаватель ярославского музыкального колледжа Юрий Некрасов. Победителей выбрали в двух номинациях: «Солист» и «Ансамбль разного состава».
Гран-при в номинации «Солист» завоевал учащийся Детской школы искусств № 2 им. В. П. Трифонова Егор Русинов. Лучшим ансамблем стал коллектив из Ярославля. Лауреатов 1 степени получили еще 15 музыкантов из Вологодской и Ярославской областей.
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