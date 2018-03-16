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Лицей №1158 открыл запись на участие в проекте «Математическая вертикаль»
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Лицей №1158 открыл запись на участие в проекте «Математическая вертикаль» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 20 часов назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Запись на участие в проекте «Математическая вертикаль» стартовала в лицее №1158 в четверг, 15 марта. Об этом администрация учебного заведения сообщила на своем официальном сайте.
Согласно положению о приеме детей в классы «Математической вертикали», поступать в них могут все дети, на данный момент учащиеся в 6-х классах и проживающие на закрепленной к лицею №1158 территории. Заявки принимаются заместителем директора школы Еленой Кочетковой в кабинете №201 здания, расположенного по адресу: микрорайон Северное Чертаново, корпус 810. А дети, уже являющиеся учениками учреждения, могут обратиться к своим классным руководителям.
Напомним, что проект «Математическая вертикаль» стартует в школах со следующего учебного года. Для поступления в углубленные классы необходимо пройти вступительное испытание. Некоторые образовательные учреждения для подготовки учеников к отбору открыли математические кружки, например, как в школе №856.
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