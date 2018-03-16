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В Самаре для пристроя к школе № 176 «отрезали» землю от поликлиники
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В Самаре для пристроя к школе № 176 «отрезали» землю от поликлиники 

63.ru 20 часов назад
Фото: 63.ru
Для самарской школы № 176 выделили свободный участок земли. Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Ирина Скворцова во время выездного заседания гордумы.
— Размер участка — один гектар. Он остался после межевания земли под капитальное строительство поликлиники. Мы готовы передать его школе, — пояснила Ирина Скворцова.
Таким образом депутаты городской думы попытались решить проблему с нехваткой мест в образовательном учреждении. Проектная мощность сооружения — 816 мест, но по факту здесь в две смены учатся 1300 человек. В будущем году число учеников может вырасти еще.
Чтобы школа могла принять всех желающих, необходимо создать дополнительные места. Сделать это можно после строительства пристроя к школе или дополнительного корпуса на Запорожской, 26.
Теперь сотрудники департамента градостроительства должны разработать план размещения пристроя с учетом коммуникаций. Руководству школы необходимо продумать, какие кабинеты и технические помещения будут в здании.
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