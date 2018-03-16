Среди студентов УдГУ пройдет конкурс бизнес-планов

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), МСП Банк и Удмуртский государственный университет 16 марта 2018 года подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития малого и среднего предпринимательства, в том числе среди сотрудников и студентов университета.

Соглашение предусматривает проведение среди студентов Удмуртского государственного университета конкурса бизнес-планов, подготовленных с помощью Портала Бизнес-навигатора МСП. В рамках конкурса в вузе пройдут обучающие мастер-классы по работе с Порталом Бизнес-навигатора МСП для сотрудников и студентов, а также тренинги и стажировки по финансовым сервисам, разработанным в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства.

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов отметил: