Среди студентов УдГУ пройдет конкурс бизнес-планов 

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), МСП Банк и Удмуртский государственный университет 16 марта 2018 года подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития малого и среднего предпринимательства, в том числе среди сотрудников и студентов университета.
Свои подписи под документом поставили генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман, председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов и ректор Удмуртского государственного университета Галина Мерзлякова.
Соглашение предусматривает проведение среди студентов Удмуртского государственного университета конкурса бизнес-планов, подготовленных с помощью Портала Бизнес-навигатора МСП. В рамках конкурса в вузе пройдут обучающие мастер-классы по работе с Порталом Бизнес-навигатора МСП для сотрудников и студентов, а также тренинги и стажировки по финансовым сервисам, разработанным в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства.
Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов отметил:
«Наше сотрудничество с Удмуртской Республикой активно развивается. На Российском инвестиционном форуме в Сочи мы подписали соглашение о сотрудничестве в области развития и поддержки действующих предпринимателей региона. А сегодня мы вместе с нашим акционером — Корпорацией МСП — даем старт конкурсу бизнес-планов среди студентов. Мы рассчитываем, что студенты, которые примут участие в данном конкурсе, в будущем станут предпринимателями и будут развивать экономику Удмуртии».