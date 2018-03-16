Россияне предпочли старый формат экзаменов

Большинство россиян (87 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что стране нужно вернуться к «прежнему формату приема экзаменов».

Респондентам задали такой вопрос: «Нужно ли оставить в России ЕГЭ?». Десять процентов опрошенных сочли, что единый госэкзамен оставить нужно.

Еще три процента респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 3837 человек.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отказе от ЕГЭ. Они предложили заменить его государственными экзаменами по программам основного и среднего общего образования. Свою инициативу они объяснили тем, что школьники не могут самостоятельно подготовиться к ЕГЭ, и родителям приходится нанимать репетиторов.